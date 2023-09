Simone Biles dice que le “rompió el corazón” ver las imágenes de una niña negra ignorada en una ceremonia de gimnasia

(CNN) — La cuatro veces medallista de oro olímpica Simone Biles dijo que le “rompió el corazón” ver a una…

(CNN) — La cuatro veces medallista de oro olímpica Simone Biles dijo que le “rompió el corazón” ver a una joven negra ignorada para una medalla en una ceremonia de gimnasia en Irlanda, cuyas imágenes se hicieron virales.

En el video de un evento de GymStart de marzo de 2022, que volvió a circular por las redes sociales en los últimos días, una fila de niñas recibe medallas, pero la única niña negra no recibe ninguna.

“Cuando circuló este video, sus padres se comunicaron”, dijo Biles en X, antes Twitter. “Me rompió el corazón verlo, así que le envié un pequeño video. No hay lugar para el racismo en ningún deporte en absoluto”.

En un comunicado emitido el viernes, Gymnastics Ireland dijo que había recibido una queja por presunto comportamiento racista de un padre después del evento y que se llegó a una resolución en agosto de este año.

“El funcionario en cuestión aceptó plenamente que lo que había sucedido no era aceptable, pero subrayó que no había sido intencional”, dijo el comunicado.

“El funcionario en cuestión dijo que al darse cuenta del error lo rectificaron inmediatamente y se aseguraron de que la competidora en cuestión recibiera su medalla antes de abandonar el terreno de juego”.

El comunicado añadía que el funcionario había expresado su “profundo pesar” por lo que habían descrito como un “error honesto” y que se había rechazado inicialmente una petición para disculparse en persona ante la competidora y su familia.

“Desde entonces, la persona identificada presentó sus disculpas por escrito a la competidora y a su familia”, señala el comunicado.

En declaraciones anónimas a The Irish Independent la semana pasada, la madre dijo que la queja no se había resuelto y que la disculpa no era “genuina”.

“A menudo somos la única familia negra en los eventos de gimnasia y esto fue muy hiriente para nosotros”, se cita a la madre en el reportaje. “Ahora ocho millones de personas vieron el video. Desde Pakistán hasta Etiopía se han dado cuenta de que estuvo mal, pero Gymnastics Ireland sigue sin aceptarlo y sin pedir perdón”.

En el momento de redactar este artículo, las imágenes del incidente habían sido vistas más de 40 millones de veces en X.

En un comunicado enviado a CNN este lunes, Gymnastics Ireland dijo: “Nos gustaría pedir disculpas sin reservas a la gimnasta y su familia por el disgusto que ha causado el incidente en el evento GymStart en marzo de 2022.

“Lo que ocurrió ese día no debería haber ocurrido y lo lamentamos profundamente. También lamentamos que lo ocurrido desde esa fecha haya causado más disgustos”.

La declaración, que no reconoció los comentarios hechos por la madre al Irish Independent, también dijo que la gimnasta continúa participando en los eventos de Gymnastics Ireland y la organización “espera darle la bienvenida de nuevo a nuestros futuros eventos también”.

