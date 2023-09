Rusia está cubriendo aviones con neumáticos de autos para protegerlos potencialmente de los drones ucranianos

(CNN) — Las fuerzas de Moscú han comenzado a cubrir algunos de sus aviones de ataque con neumáticos de autos,…

(CNN) — Las fuerzas de Moscú han comenzado a cubrir algunos de sus aviones de ataque con neumáticos de autos, en lo que los expertos dicen que podría ser un intento improvisado para protegerlos de los ataques de aviones no tripulados ucranianos que han tenido un mayor éxito reciente en los aeropuertos militares rusos.

Las imágenes de satélite de Maxar de la base aérea de Engels, en el interior de Rusia, muestran dos bombarderos estratégicos Tu-95 con neumáticos de automóviles en la parte superior de los fuselajes.

CNN no pudo verificar de forma independiente por qué se colocaron los neumáticos en los aviones, pero los expertos dicen que podría ser un burdo intento no sólo de añadir otra capa de protección contra los aviones no tripulados ucranianos, sino también de reducir la visibilidad de las aeronaves, especialmente por la noche.

La medida puede tener un efecto limitado, según Francisco Serra-Martins, del fabricante de drones One Way Aerospace, cuyos aviones no tripulados han sido utilizados por las fuerzas ucranianas.

“Puede reducir la firma térmica para los activos estratégicos de aviación expuestos colocados en las plataformas de los aeródromos, pero seguirán siendo observables bajo las cámaras infrarrojas”, dijo a CNN.

Una imagen de satélite muestra los neumáticos de un avión ruso. (Crédito: Maxar Technologies)

“Aunque parezca una tontería, parece que intentan hacer todo lo posible para blindar los aviones que, de otro modo, serían blancos fáciles. Que funcione o no depende de la ojiva que lleve el misil/dron”, dijo Steffan Watkins, consultor de investigación de código abierto que rastrea aviones y barcos.

Watkins añadió que los neumáticos podrían utilizarse para impedir que la fragmentación de una explosión sobre el avión lo atraviese.

Un funcionario militar de la OTAN dijo a CNN que la alianza estaba al tanto de los neumáticos. El funcionario habló bajo condición de anonimato, ya que no estaban autorizados a hablar con los medios de comunicación.

“Creemos que está destinado a proteger contra los aviones no tripulados”, dijo el funcionario a CNN. “No sabemos si tendrá algún efecto”.

Ucrania se ha vuelto cada vez más audaz a la hora de apuntar a activos estratégicos dentro de Rusia mediante ataques aéreos en las últimas semanas, incluso mientras sufre asaltos a sus propias ciudades, estableciendo una nueva fase del conflicto definida por los aparentes esfuerzos de Kyiv para desgastar el apoyo interno ruso a la guerra.

Las fuerzas rusas han empezado a cubrir algunos de sus aviones de ataque con neumáticos de coche, en lo que según los expertos podría ser un intento improvisado de protegerlos de los ataques de drones ucranianos. (Crédito: Maxar Technologies)

La semana pasada, seis regiones rusas, incluida Moscú, fueron atacadas, en el mayor asalto con drones a su territorio desde que lanzó la invasión de Ucrania. En la ciudad de Pskov, cerca de la frontera con Estonia, varios aviones de transporte sufrieron daños cuando los drones atacaron un aeropuerto.

A principios de agosto, Ucrania declaró que había atacado con aviones no tripulados bases que albergan bombarderos supersónicos en territorio ruso, en lo que parecía un esfuerzo por hacer mella en el poder aéreo ruso, que ha sido un obstáculo importante para la contraofensiva ucraniana.

Las fuerzas rusas han recurrido anteriormente a soluciones inusuales de bricolaje para proteger el equipo de los ataques ucranianos, incluyendo cubrir las torretas a menudo vulnerables de sus tanques con jaulas de metal en un intento de reducir el impacto de las armas antitanque modernas que atacan con rondas de penetración de armadura desde arriba.

