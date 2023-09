Revelan la causa de muerte de Angus Cloud: una sobredosis accidental de fentanilo, cocaína y metanfetamina

(CNN) –– Angus Cloud, recordado por su papel de Fezco en “Euphoria”, murió de una sobredosis accidental, informó la oficina…

Listen now to WTOP News

(CNN) –– Angus Cloud, recordado por su papel de Fezco en “Euphoria”, murió de una sobredosis accidental, informó la oficina forense del condado de Alameda en California.

“Angus Cloud murió por una combinación letal de fentanilo, cocaína, metanfetamina y en lo que se determinó fue una sobredosis accidental”, dijo un portavoz del forense a CNN este jueves. “Angus sufrió una intoxicación aguda por la combinación de medicamentos, que también incluían benzodiazepinas”.

Adiós a Angus Cloud: celebridades y compañeros de “Euphoria” reaccionan a su muerte

Cloud, un actor en ascenso a raíz de su personaje en la serie “Euphoria”, murió en julio a los 25 años.

“Con gran pesar tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus era especial para todos nosotros en muchos sentidos”, dijo la familia de Cloud en un comunicado en ese momento. “Esperamos que el mundo lo recuerde por su humor, risa y amor por todos”, añadió la declaración. “Pedimos privacidad en este momento ya que todavía estamos procesando esta devastadora pérdida”.

El papel destacado por el que Cloud empezó a ganar reconocimiento en 2019 fue Fezco, un traficante de drogas de naturaleza dulce que se preocupaba profundamente por Rue, interpretada por Zendaya, en “Euphoria”.

Nacido en Oakland, Cloud recordó en una entrevista con iD en marzo pasado cómo fue descubierto en las calles de Brooklyn por un agente de casting.

“Definitivamente pensé que podría ser algún tipo de fraude”, se rió. “Luego me trajeron nuevamente y me mostraron el papel, y tuvo más sentido. Porque en mi mente pensaba como, ¿se fijaron en mí porque parezco que podría ser una estrella? Entonces digo, no, es porque parezco que podría ser un traficante de drogas”, añadió.

Cuando “Euphoria” ganó fama y lo empezaron a reconocer, Cloud dijo que estaba sorprendido por su propio éxito.

“La diferencia entre todos los demás famosos y yo es que, en su mayor parte, estaban tratando de volverse famosos”, dijo a la publicación. “Estaban trabajando duro y decían: ‘Voy a llegar a la cima’. Para mí, era una oportunidad demasiado buena para decir que no. No tenía idea de que llegaría tan lejos”.

Cloud participó en un próximo thriller sin título de Universal Pictures. También protagoniza junto a Pedro Pascal el drama ambientado en Oakland “Freaky Tales”, cuya producción finalizó en enero.

Alli Rosenbloom, de CNN, contribuyó a esta historia.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.