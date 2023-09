¿Quién es Lachlan Murdoch, el nuevo presidente de Fox y News Corp?

Nueva York (CNN) — Lachlan Murdoch, el hijo mayor de Rupert Murdoch, fue elegido para tomar las riendas del vasto…

Nueva York (CNN) — Lachlan Murdoch, el hijo mayor de Rupert Murdoch, fue elegido para tomar las riendas del vasto imperio mediático de su padre, poniendo fin a años de especulaciones desenfrenadas y de enemistades fraternales apenas disimuladas.

La decisión, anunciada este jueves, convierte a Lachlan, de 52 años, en el único presidente de la empresa matriz de Fox News, Fox Corporation, y de News Corporation, propietaria de The Wall Street Journal, The New York Post y otros periódicos.

Aunque sus hermanos más cercanos, Elisabeth y James, habían sido vistos anteriormente como aspirantes al trono, el ascenso de Lachlan quedó prácticamente garantizado en los últimos años. En sintonía con su padre, Lachlan ha copresidido las corporaciones Fox y News, y fue nombrado CEO de Fox News en 2019.

Rupert Murdoch, de 92 años, uno de los magnates de los medios de comunicación más influyentes de la era moderna, seguirá formando parte de los consejos como presidente emérito.

“Agradecemos su visión, su espíritu pionero, su firme determinación y el legado perdurable que deja a las empresas que fundó y a las innumerables personas a las que ha impactado”, dijo Lachlan en un comunicado este jueves.

Drama de sucesión

Rupert Murdoch hizo crecer su empresa a partir de raíces relativamente modestas, heredando de su padre un negocio de periódicos australianos en 1952. Durante las siete décadas siguientes, Murdoch se introdujo fuertemente en los mercados británico y estadounidense, comprando periódicos, lanzando la cadena Fox, adquiriendo el estudio cinematográfico 20th Century Fox y revolucionando el panorama de las noticias por cable con el debut de Fox News en 1996.

Con su segunda esposa, Rupert tuvo tres hijos: Elisabeth, Lachlan y James.

Los dos hermanos, con apenas 15 meses de diferencia de edad, eran profundamente competitivos de niños, y a lo largo de los años intercambiaron los papeles de “heredero aparente e hijo despechado”, según un artículo de 2019 de New York Times Magazine sobre la familia.

“No era ningún secreto para los cercanos a la familia que Murdoch siempre había favorecido a Lachlan”, según la revista.

La planificación de la sucesión de su coloso mediático pareció comenzar en serio en 2015, cuando Rupert nombró a Lachlan y James copresidentes de 21st Century Fox.

Pero en 2020, James, que apoyó la campaña de Joe Biden en 2020 y ha hecho donaciones a causas de tendencia demócrata, rompió drásticamente con la compañía, alegando “desacuerdos sobre ciertos contenidos editoriales”, entre otras razones.

Elisabeth, que ha entrado y salido de la empresa familiar mientras construía su propia carrera como productora de televisión, a menudo se sentía eclipsada por sus hermanos, según un perfil publicado en 2012 en el New Yorker. Un amigo de la familia citado en el perfil comparó a Elisabeth con Cordelia, la devota hija del rey Lear de Shakespeare.

“Ella ama a su padre”, dijo el amigo a la revista, “pero es del sexo equivocado”.

El relevo de Lachlan

Lachlan lleva al frente de Fox News desde 2019, supervisando una era de desinformación rampante sobre las elecciones de 2020 y la pandemia de covid-19.

Aunque ha criticado en privado a Trump, según dijeron a CNN personas familiarizadas con el asunto el año pasado, Rupert señaló a los empleados el jueves que Lachlan mantendrá la inclinación editorial derechista de la cadena.

“Mi padre creía firmemente en la libertad, y Lachlan está absolutamente comprometido con la causa”, dijo Rupert en un memorando al personal.

En última instancia, Lachlan aprobó la extraordinaria decisión de Fox de no transmitir en vivo las primeras audiencias realizadas por la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el atentado del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos. En cambio, la cadena optó por emitir comentarios sobre la audiencia de los presentadores de derechas Tucker Carlson, Sean Hannity y Laura Ingraham.

En el momento en que se emitieron esas audiencias, Lachlan y su esposa, Sarah, se relajaban en su yate de US$ 30 millones en el puerto de Sydney, según una biografía de 2022 del periodista australiano Paddy Manning.

