¿Quién era Lefty SM, el rapero asesinado en Guadalajara?

(CNN Español) — En pleno ascenso de su carrera musical, la muerte sorprendió este domingo a Juan Carlos Sauceda, de…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) — En pleno ascenso de su carrera musical, la muerte sorprendió este domingo a Juan Carlos Sauceda, de 31 años, conocido como “Lefty SM”.

Según las autoridades de Jalisco, murió en un hospital tras ser atacado en su casa de Zapopan ―en el área metropolitana de Guadalajara—.

Apenas el 25 de agosto relanzaba con éxito en YouTube el sencillo “Por mi México”, en el que invitó a colaborar a Santa Fe Klan, Dharius, C-Kan, MC Davo y Neto Peña; algunos de los músicos de rap y hip hop actualmente más reconocidos en el país.

El sencillo sumaba este lunes más de nueve millones de reproducciones en YouTube. Apenas dos días después de su lanzamiento, el artista destacaba en su cuenta de Instagram que ya contaba con un millón de reproducciones y que era número uno en tendencias en esa red social.

Matan al rapero mexicano Lefty SM en una casa cerca de Guadalajara

En la letra de “Por mi México”, Lefty SM refleja, igual que en varias de sus composiciones, la preocupación por los jóvenes que crecen en entornos poco favorecidos y los mexicanos que emigran a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Su casa disquera, Alzada, reconoce a estas letras como “himnos representativos de la cultura mexicana”.

El 3 de agosto estrenaba también en YouTube su remix de “Ingrata”, con el que incursionó en la cumbia gracias a la colaboración con Cañaveral, una agrupación de larga data y éxito en los ritmos tropicales.

De mecánico y soldador a estrella

Sauceda nació el 22 de abril de 1992 en San Luis Río Colorado, en el estado mexicano de Sonora, en la frontera con Estados Unidos, de acuerdo con la biografía publicada en sus redes sociales.

En diferentes entrevistas contó que cuando era niño aprendió el oficio de mecánico en el taller de su padre, a la par que escuchaba música regional mexicana, principalmente corridos, un género en el que también incursionó acompañado de figuras ya consolidadas como El Komander, Enigma Norteño, La Trakalosa, Carin León y Virlán García, entre otros.

“Antes de escuchar rap, yo escuchaba corridos y me gustan bien machín, y tanto me gusta que me aferré a querer colaborar con el regional”, dijo recientemente al medio digital Soy Grupero.

En esa misma entrevista, contó que se inició en la música como un pasatiempo y que su camino en el rap está marcado por su infancia y adolescencia en una colonia modesta de San Luis Río Colorado.

“Yo me siento orgulloso porque yo vengo de un barrio y siento que la canción está dirigida para mi banda de barrio, porque siento que en el barrio también hay talento, hay gente con sueños y deben ser reconocidos”, agregó.

Antes, en una entrevista con el canal digital HitBoy Music, dedicado al rap, contó que tuvo que trabajar como soldador, fabricando herrería en una constructora de vivienda para financiar sus viajes e incursión en Alzada, una disquera independiente localizada en Guadalajara, Jalisco ―occidente de México―, que también es estudio especializado en ritmos urbanos, donde el rapero grabó algunos de sus éxitos.

Aunque nació en Sonora, su carrera comenzó a consolidarse en Guadalajara, donde radicaba con su esposa y sus dos hijas.

Fue en su casa de esta zona metropolitana donde, según las autoridades, fue asesinado el domingo, tras ser agredido a balazos. Las autoridades estatales están investigando el homicidio.

Las condolencias por la muerte del rapero llegaron desde distintos ámbitos de la escena musical, mientras que sus seguidores en las redes sociales dejaban mensajes de incredulidad y dolor.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.