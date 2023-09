¿Qué hacer si alguien de tu familia da positivo por covid-19? Una experta da varios consejos

(CNN) — La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, dio positivo por covid-19 y tiene síntomas leves, según informó…

(CNN) — La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, dio positivo por covid-19 y tiene síntomas leves, según informó la Casa Blanca. El contagio se produjo justo cuando la cantidad de los casos de coronavirus y las hospitalizaciones van en aumento en el país. El presidente Joe Biden ha resultado negativo hasta el momento.

El diagnóstico de Jill Biden también tiene lugar mientras una nueva variante del virus, BA.2.86, ha despertado preocupación e impulsado a que se realicen estudios de laboratorio urgentes. Los primeros resultados sugieren que la variante puede no ser motivo de gran preocupación y que la vacuna actualizada, que se espera esté disponible a finales de este mes, funcionará bien contra ella.

Mientras algunos expertos han solicitado reinstaurar el uso de mascarillas, otros han pedido un enfoque individualizado de mitigación del riesgo, centrado en proteger a los adultos mayores y a las personas más vulnerables a la enfermedad grave.

A medida que más personas se contagian de nuevo de covid-19, surgen preguntas sobre las precauciones que deben tomar. ¿Cuánto tiempo debe permanecer una persona en aislamiento si se enferma? ¿Qué medidas pueden tomar las personas para evitar transmitirlo a otros miembros de su familia? ¿Qué ocurre si alguien tiene síntomas de “rebote”? ¿Qué deben hacer las personas expuestas a alguien con covid-19? ¿Deben mantenerse alejadas de los demás y con qué frecuencia deben someterse a pruebas?

Pedí consejo a la Dra. Leana Wen, médica de urgencias y profesora de Política y Gestión Sanitarias en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. Anteriormente fue comisionada de salud de Baltimore.

CNN: ¿Cuánto tiempo debe permanecer alguien en aislamiento si se contagia de covid-19?

Dra. Leana Wen: La duración del aislamiento depende de la gravedad de los síntomas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

Las personas que no hayan tenido síntomas y hayan sido diagnosticadas con covid-19 con una prueba positiva pueden terminar el aislamiento después de cinco días, siendo el día cero el día en que se les hizo la prueba. Las personas con síntomas leves también pueden dejar de estar aisladas después del quinto día, siempre que sus síntomas mejoren y no tengan fiebre durante al menos 24 horas, sin utilizar medicamentos antifebriles.

Las personas con síntomas moderados o más graves, como dificultad para respirar, deben permanecer aisladas hasta el décimo día. Los CDC recomiendan una mayor vigilancia a quienes hayan padecido una enfermedad tan grave que hayan tenido que ser hospitalizados y a las personas inmunodeprimidas. Las personas de estos grupos deben permanecer aisladas al menos hasta el décimo día y se les pide que se pongan en contacto con su proveedor de atención sanitaria para saber cuándo pueden poner fin al aislamiento.

CNN: ¿Esto significa que las personas pueden reanudar sus actividades normales?

Wen: No según las recomendaciones actuales de los CDC. Tomemos el caso de alguien con síntomas leves, como la primera dama Jill Biden. Los CDC recomiendan que alguien como ella se aísle completamente hasta después del quinto día. Si sus síntomas comenzaron el domingo, ese sería el día cero, por lo que el día cinco sería el viernes. Ella no debe estar cerca de la gente hasta el viernes. Después, suponiendo que sus síntomas mejoren y no tenga fiebre, deberá tomar precauciones durante otros cinco días, hasta el miércoles siguiente.

En concreto, debe llevar una mascarilla de alta calidad siempre que esté en lugares cerrados y en contacto con otras personas, y debe mantenerse alejada de las personas más vulnerables a la enfermedad grave, como su marido, que se considera de mayor riesgo por tener 80 años. Los CDC también advierten que las personas que se encuentren en el periodo comprendido entre el quinto y el décimo día no deben acudir a lugares en los que no puedan llevar mascarilla, como restaurantes.

CNN: ¿Se pueden hacer pruebas para dar fin al aislamiento?

Wen: Según los CDC, se pueden realizar pruebas rápidas de antígenos en casa si se desea finalizar el uso de las mascarillas antes del día 10. El protocolo exige dos pruebas secuenciales negativas realizadas con 48 horas de diferencia. Si ambas son negativas, puedes dejar de usar mascarilla en casa y en espacios públicos.

CNN: ¿Qué medidas pueden tomar las personas diagnosticadas de covid-19 para evitar transmitirla a otras personas de su hogar?

Wen: Es importante tener en cuenta que el coronavirus es un patógeno respiratorio extremadamente contagioso que se transmite fácilmente de persona a persona. Dicho esto, no es inevitable que todos en la casa contraigan el covid-19 si una persona lo tiene. Según un informe de los CDC de 2022, la tasa de ataque en el hogar es de aproximadamente 1 de cada 2, lo que significa que la mitad de las personas expuestas a un familiar enfermo no acaban contrayéndolo.

El escenario ideal para el aislamiento es que la persona con covid-19 se separe completamente de los demás miembros de la familia durante los cinco días iniciales. La persona debe permanecer en su habitación y utilizar un cuarto de baño separado. No debe cenar con otras personas ni compartir utensilios, tazas o toallas. Durante los cinco días siguientes, hasta el día 10, la persona debe seguir usando mascarilla y no compartir espacios cerrados a menos que tenga dos pruebas negativas.

Esto no siempre es práctico. Si, por ejemplo, hay dos compañeros de casa en un departamento pequeño con cocina y baño compartidos, y uno tiene covid-19, deben tratar de turnarse para usar los espacios compartidos. Ambos deben ponerse mascarillas en la cocina y el baño, y abrir las ventanas todo lo posible para aumentar la ventilación.

Las familias con niños pequeños se enfrentan a retos adicionales. Un progenitor infectado que tenga que ocuparse de los niños debe llevar una mascarilla N95 o equivalente cuando esté en el interior con sus hijos no infectados. Si son los niños los que están infectados, los padres pueden cuidarlos mientras usan mascarilla. También es esencial lavarse bien las manos; los cuidadores deben lavarse bien y a menudo las suyas y las de sus hijos.

Quiero añadir una nota práctica más. A estas alturas, después del inicio de la pandemia, mucha gente ha dejado de tener el nivel de precaución que recomiendan los CDC para el aislamiento. Es posible que muchos miembros de la familia no se aíslen en sus casas. En estas situaciones, les insto a que identifiquen a los miembros de la familia más vulnerables a una enfermedad grave, por ejemplo, un abuelo o un familiar que esté recibiendo quimioterapia. Esas personas deben ser las que se separen de los demás en su casa para asegurarse de que no se contagien.

CNN: ¿Qué ocurre si alguien tiene síntomas de “rebote”?

Wen: Los síntomas de “rebote” pueden ocurrir, lo que significa que alguien podría mejorar y luego tener una recurrencia de sus síntomas. Esencialmente, el reloj de aislamiento se reinicia, por lo que el día cero pasa a ser cuando se produce el rebote. Este restablecimiento debería producirse independientemente de si ocurrió después de tomar el tratamiento antiviral o si no se administró ningún tratamiento.

CNN: ¿Qué deben hacer las personas expuestas a alguien con covid-19? ¿Deben mantenerse alejadas de los demás y con qué frecuencia deben someterse a las pruebas?

Wen: Si alguien descubre que estuvo expuesto a un individuo con el coronavirus, los CDC recomiendan que use una mascarilla inmediatamente alrededor de otras personas. Esto incluye el hogar y los espacios públicos. La persona debe vigilar los síntomas y hacerse la prueba si los desarrolla. La persona también puede someterse a la prueba cinco días después de la exposición, aunque, según los CDC, debe seguir usando mascarilla durante los 10 días, incluso si el resultado es negativo.

De nuevo, sin embargo, no estoy segura de que estas sean recomendaciones que se sigan ampliamente en este punto de la trayectoria del covid-19. Para mí, la precaución más importante es que las personas expuestas al covid-19 se mantengan alejadas de personas vulnerables a enfermedades graves. El periodo de cuarentena tras la exposición no es el momento de visitar a un familiar en una residencia de ancianos, por ejemplo.

CNN: ¿Deben tomar Paxlovid las personas expuestas al covid-19?

Wen: El Paxlovid no está autorizado para su uso como medicación preventiva. Las personas que aún no se hayan sometido a la prueba del covid-19 no deben tomarlo. Sin embargo, alguien que haya dado positivo y que sea mayor y padezca enfermedades crónicas debería tomarlo lo antes posible tras el diagnóstico, si cumple los requisitos. Se ha demostrado que este tratamiento antiviral reduce el riesgo de hospitalización o muerte hasta en un 80% cuando se toma en los cinco días siguientes a la aparición de los síntomas.

