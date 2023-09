Primera fecha de las Eliminatorias sudamericanas: previa, calendario y horario de partidos,

(CNN Español) — Luego de un Mundial que dejó como campeón a la Argentina de Lionel Messi, el camino hacia…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) — Luego de un Mundial que dejó como campeón a la Argentina de Lionel Messi, el camino hacia una nueva Copa del Mundo comienza esta semana en Sudamérica.

Las Eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 empiezan este jueves con la jornada 1, mientras que la jornada 2 tendrá lugar el martes 12 de septiembre, de acuerdo con el calendario oficial de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Argentina se prepara para su debut en eliminatorias mundialistas ante Ecuador

Las eliminatorias de la Conmebol para el Mundial 2026 constarán de un total de 18 jornadas que se disputarán a lo largo de tres años. La última fecha, la número 18, se jugará en septiembre de 2025.

El próximo Mundial será el primero que contará con 48 equipos. De la Conmebol clasificarán de manera directa seis selecciones y una séptima pasará a un torneo de repesca donde seis países contenderán por los lugares 47 y 48 del torneo.

¿Listo para el banderazo de salida? Aquí te damos toda la información de las primeras dos jornadas.

Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026: ¿qué partidos se juegan en las fechas 1 y2?

En cada una de las fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, se jugarán cinco partidos. Estos son los encuentros de las jornadas 1 y 2:

Fecha 1 – 7 y 8 de septiembre

Paraguay vs. Perú (7 de septiembre)

Colombia vs. Venezuela (7 de septiembre)

Argentina vs. Ecuador (7 de septiembre)

Uruguay vs. Chile (8 de septiembre)

Brasil vs. Bolivia (8 de septiembre)

Fecha 2 – 12 de septiembre

Bolivia vs. Argentina

Ecuador vs. Uruguay

Chile vs. Colombia

Perú vs. Brasil

Venezuela vs. Paraguay

Horarios y dónde ver en vivo

Fecha 1

Paraguay vs. Perú

5:30 p.m. (Lima, Perú), 6:30 p.m. (Asunción, Paraguay), 7:30 p.m. (Buenos Aires, Argentina), 4:30 p.m. (Ciudad de México), 6:30 p.m. (Miami, Estados Unidos)

Dónde ver: GEN, Movistar Deportes, ATV

Colombia vs. Venezuela

6 p.m. (Bogotá, Colombia), 7 p.m. (Caracas, Venezuela), 8 p.m. (Buenos Aires, Argentina), 5 p.m. (Ciudad de México), 7 p.m. (Miami, Estados Unidos)

Dónde ver: RCN, Caracol TV, Caracol Play

Argentina vs. Ecuador

9 p.m. (Buenos Aires, Argentina), 7 p.m. (Quito, Ecuador), 7 p.m. (Bogotá, Colombia), 6 p.m. (Ciudad de México), 8 p.m. (Miami, Estados Unidos)

Dónde ver: El Canal del Fútbol, Televisión Pública, TyC Sports

Uruguay vs. Chile

8 p.m. (Montevideo, Uruguay), 8 p.m. (Santiago, Chile), 8 p.m. (Buenos Aires, Argentina), 6 p.m. (Bogotá, Colombia), 5 p.m. (Ciudad de México), 7 p.m. (Miami, Estados Unidos)

Dónde ver: Auf.tv, DSports

Brasil vs. Bolivia

9:45 p.m. (Sao Paulo, Brasil), 8:45 p.m. (La Paz, Bolivia), 9:45 p.m. (Buenos Aires, Argentina), 7:45 p.m. (Bogotá, Colombia), 6:45 p.m. (Ciudad de México), 8:45 p.m. (Miami, Estados Unidos)

Dónde ver: Globo, Federación Boliviana de Fútbol

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.