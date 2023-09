Premios The Best de la FIFA 2023: todos los nominados y cómo votar

(CNN Español) — La FIFA dio a conocer este jueves la lista de nominados a los Premios The Best 2023,…

(CNN Español) — La FIFA dio a conocer este jueves la lista de nominados a los Premios The Best 2023, entre los que se destacan Lionel Messi, Pep Guardiola, la colombiana Linda Caicedo y las españolas campeonas mundiales Jenni Hermoso, Aitana Bonmatí, Mapi León y Salma Paralluelo.

Se trata de la octava edición de este galardón que la FIFA entregó por primera vez en 2017, cuando premió las actuaciones de 2016.

En la actual edición se toman las participaciones entre el 19 de diciembre de 2022, un día después de culminado el Mundial masculino de Qatar en el que se consagró Argentina, y el 20 de agosto de este año, cuando culminó el Mundial femenino que ganó España.

Todos los ganadores de los Premios The Best 2022

Lionel Messi, ganador del Premio The Best al mejor futbolista masculino 2022, vuelve a estar entre los nominados, a diferencia de Alexia Putellas, la española ganadora en la rama femenina, esta vez quedó fuera de la lista.

Además de a los mejores futbolistas, los Premios The Best reconocen a los entrenadores, tanto del fútbol masculino como femenino; a los mejores porteros de ambas ramas, y al mejor aficionado.

La selección española de fútbol se consagró campeona del mundo y tiene a varias nominados a los Premios The Best 2023. (Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)

La última edición, cuya entrega de premios se realizó en febrero de este año, estuvo dominado casi en su totalidad por Argentina, que meses antes se había consagrado en Qatar. Además de Messi, Lionel Scaloni se quedó con el premio al mejor entrenador; Emiliano “Dibu” Martínez fue elegido como mejor arquero, y la hinchada argentina se quedó con el premio a la mejor afición.

Los aficionados que quieran votar a los mejores del año deben ingresar a la web de la FIFA y podrán elegir a tres por cada categoría. La votación se cierra el viernes 6 de octubre.

La lista completa de nominados a los Premios The Best 2023

Mejor jugadora:

Aitana Bonmatí (España); Jenni Hermoso (España); Mapi León (España); Salma Paralluelo (España); Linda Caicedo (Colombia); Rachel Daly (Inglaterra); Alex Greenwood (Inglaterra); Lauren James (Inglaterra); Keira Walsh (Inglaterra); Kadidiatou Diani (Francia); Caitlin Foord (Australia); Kerr (Australia); Mary Fowler (Australia); Lindsey Horan (EE. UU.); Amanda Ilestedt (Suecia); Sam Hinata Miyazawa (Japón).

Linda Caicedo, una de las mejores jugadoras de la Copa Mundial Femenina de este año, está entre las nominadas a los Premios The Best. (Foto: Franck Fife/AFP/Getty Images)

Mejor jugador:

Julián Álvarez (Argentina); Marcelo Brozović (Croacia); Kevin De Bruyne (Bélgica); Ilkay Gündogan (Alemania); Erling Haaland (Noruega); Rodri Hernández Cascante (España); Khvicha Kvaratskhelia (Georgia); Kylian Mbappé (Francia); Lionel Messi (Argentina); Victor Osimhen (Nigeria); Declan Rice (Inglaterra); Bernardo Silva (Portugal).

Mejor entrenador de fútbol femenino:

Peter Gerhardsson (Suecia); Jonatan Giráldez (España); Tony Gustavsson (Suecia); Emma Hayes (Inglaterra); Sarina Wiegman (Países Bajos).

Mejor entrenador de fútbol masculino:

Pep Guardiola (España); Simone Inzaghi (Italia); Ange Postecoglou (Australia); Luciano Spalletti (Italia); Xavi Hernández (España).

Mejor arquera:

Mackenzie Arnold (Australia); Ann-Katrin Berger (Alemania); Catalina Coll (España); Mary Earps (Inglaterra); Christiane Endler (Chile); Zećira Mušović (Suecia); Sandra Paños (España).

Mejor arquero:

Yassine Bounou (Marruecos); Thibaut Courtois (Bélgica); Ederson (Brasil); André Onana (Camerún); Marc-André ter Stegen (Alemania).

Nominadas al Premio a la Afición de la FIFA

Aficionado del Club Atlético Colón de Santa Fe (Argentina); Fran Hurndall (Inglaterra); Miguel Ángel, aficionado del Millonarios (Colombia).

