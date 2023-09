CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 579½ 585½ 540¼ 541 —37¾ Mar 607 613¼ 572¼ 573 —33½ May 625¼ 631½ 594 594¼ —30½ Jul 636½ 642¾ 611¼ 611½ —24¾ Sep 651¾ 655½ 627¾ 628½ —20½ Dec 670½ 670½ 647 647 —17¾ Mar 675¼ 675¼ 664½ 665 —12¾ Est. sales 181,011. Thu.’s sales 77,616 Thu.’s open int 421,448, up 4,687 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 487½ 490 477¼ 477¼ —11¼ Mar 503 504¾ 492¼ 492½ —10¾ May 511¾ 513¼ 501¼ 501¼ —10½ Jul 515¾ 517½ 506¼ 506½ —9¾ Sep 511½ 512¾ 504 504¼ —7¾ Dec 513¼ 515 507¾ 507¾ —6¾ Mar 523¼ 524¾ 517¾ 517¾ —6¾ May 528 528¼ 528 528 —1½ Jul 528¼ 528¾ 523 523 —6 Sep 501 501½ 501 501½ +½ Dec 497 498¾ 494 494¼ —2¾ Dec 495¾ 495¾ 495¾ 495¾ +¼ Est. sales 249,155. Thu.’s sales 175,171 Thu.’s open int 1,348,954, up 2,616 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 446½ 456½ 425½ 433¾ —10¾ Mar 466¾ 466¾ 447 447¾ —13½ Jul 469 469 469 469 — ¼ Est. sales 770. Thu.’s sales 339 Thu.’s open int 4,079 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1300½ 1305½ 1272½ 1277½ —23 Jan 1319 1323½ 1292½ 1297¼ —22 Mar 1331½ 1335¼ 1307 1312 —19½ May 1340½ 1345½ 1318 1323¾ —17 Jul 1343 1347¾ 1323 1328¼ —15 Aug 1326¼ 1331 1307¾ 1312¼ —13½ Sep 1288¼ 1291½ 1271½ 1275½ —10¾ Nov 1270 1275½ 1256¼ 1259¾ —10 Jan 1277½ 1279 1264½ 1268¼ —7¼ Mar 1267¼ 1267¼ 1267¼ 1267¼ Jul 1262¾ 1262¾ 1262¾ 1262¾ —1¼ Nov 1217 1219 1216 1219 +6 Est. sales 288,106. Thu.’s sales 282,541 Thu.’s open int 783,750, up 6,726

