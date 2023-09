CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 589¼ 594½ 578½ 580 —9 Mar 616½ 621 606 607¾ —8½ May 633½ 638¼ 624¾ 626½ —7¼ Jul 643½ 647 636½ 638 —6¼ Sep 655¼ 658¾ 650 651¾ —5¼ Dec 670¾ 674¼ 667 668¼ —4¾ Mar 686¾ 686¾ 682 682½ —3½ Est. sales 75,661. Tue.’s sales 78,061 Tue.’s open int 415,761, up 3,186 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 479¾ 486¾ 479 483 +3¼ Mar 494¾ 501 494 497¾ +3¼ May 502¾ 509¼ 502½ 506¼ +3½ Jul 507¼ 513¾ 507 510¾ +3½ Sep 506 510½ 505½ 508¾ +3¾ Dec 509¼ 513¾ 508¼ 512½ +3¾ Mar 520 523¼ 519¼ 522½ +3¾ May 524 524 523¾ 524 Jul 524 526½ 523¾ 526½ +2½ Sep 500¾ 501½ 500¾ 501½ +4¼ Dec 494¾ 498 494¼ 496½ +2 Dec 497 497¾ 497 497 +1¾ Est. sales 166,946. Tue.’s sales 198,443 Tue.’s open int 1,339,607, up 10,195 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 434 441¾ 430 441 +8 Mar 453¼ 453¼ 453¼ 453¼ +3¼ Est. sales 156. Tue.’s sales 300 Tue.’s open int 4,122 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1302¾ 1317 1297½ 1303¼ +½ Jan 1320¼ 1336¼ 1316¼ 1323 +2 Mar 1333 1348¼ 1328½ 1336 +3¼ May 1339 1356½ 1336¾ 1345 +4¼ Jul 1342¾ 1358¼ 1338¼ 1347½ +5¼ Aug 1322 1340¼ 1321¼ 1330¼ +6 Sep 1281¼ 1297½ 1280¾ 1290¼ +7 Nov 1267 1281 1263 1272½ +6½ Jan 1270 1284 1268¾ 1283¼ +11¼ Mar 1269¼ 1269¼ 1269¼ 1269¼ +5½ May 1265½ 1265½ 1265 1265 +5 Nov 1215 1220 1215 1216 +4 Est. sales 232,228. Tue.’s sales 257,243 Tue.’s open int 777,270, up 8,243

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.