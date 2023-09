CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 589 596¾ 583¼ 589¾ +¾ Mar 615½ 623½ 610¾ 616½ +1 May 631¾ 640 628½ 633¾ +1 Jul 644¼ 649¾ 639 644 +1¼ Sep 657 661 652½ 656 +1¼ Dec 674 677 668 672½ +2 Mar 687½ 687½ 681¾ 685¼ +1½ May 688½ 688½ 688 688 Est. sales 65,891. Mon.’s sales 70,326 Mon.’s open int 412,575 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 481 483½ 476½ 479½ —1¾ Mar 495½ 497¾ 491¼ 494¼ —1½ May 504 506 499¾ 502¾ —1½ Jul 508 510½ 504½ 507¼ —1¼ Sep 505¾ 507½ 502½ 505 —1 Dec 509½ 511 506¼ 508½ —1 Mar 520½ 520½ 517¼ 517½ —1¾ May 524 524 523¾ 523¾ — ¼ Jul 524¾ 524¾ 522¼ 522¾ —2 Dec 497 497 493½ 494¾ +¼ Jul 512 513½ 510 510 — ½ Dec 496½ 496½ 493 495¼ —1 Est. sales 148,406. Mon.’s sales 150,955 Mon.’s open int 1,329,412 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 436¼ 445½ 433½ 437 +3½ Mar 454 454 450 450 +¼ Est. sales 247. Mon.’s sales 700 Mon.’s open int 4,162 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1299¼ 1307¾ 1289 1299½ +1¾ Jan 1317 1325¼ 1307¾ 1318 +2½ Mar 1329 1336¼ 1319¼ 1330 +3 May 1335½ 1343½ 1327¼ 1337¾ +2¾ Jul 1337¾ 1344¾ 1329½ 1339¾ +3 Aug 1323½ 1326¾ 1312 1321¾ +3 Sep 1283¼ 1284¼ 1272 1281¼ +2¾ Nov 1261¾ 1268¾ 1255½ 1264½ +2¾ Jan 1267¼ 1267¼ 1265 1265 —2¾ Mar 1255 1255 1255 1255 —3¾ May 1250 1250 1250 1250 —4½ Nov 1208 1210 1207¾ 1210 +2¾ Est. sales 202,614. Mon.’s sales 208,707 Mon.’s open int 769,027

