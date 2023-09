CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 576½ 582½ 572¾ 580¼ +4½ Mar 603 609 599½ 607¼ +5 May 620¾ 625¼ 616½ 624¼ +5¼ Jul 626¼ 634 626¼ 633¾ +5 Sep 640 646 637¾ 645¾ +5 Dec 655½ 661¼ 653½ 661 +4¼ Mar 668½ 675¼ 666¾ 670¼ — ¼ May 675½ 678 674¼ 678 +2½ Est. sales 51,869. Thu.’s sales 77,011 Thu.’s open int 410,930, up 2,361 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 475 478½ 474¼ 478 +2¾ Mar 490¼ 493½ 489 493 +3 May 498¾ 502 497¾ 501¾ +3¼ Jul 503 506¼ 501¾ 506 +3¼ Sep 501¼ 503¾ 500 503½ +2¾ Dec 505 508 504 507½ +2½ Mar 514 517¾ 513¾ 517½ +2¾ May 521 521 520¾ 520¾ +1¼ Jul 520 522¾ 518½ 522¾ +2¾ Dec 488 491 488 491 +4¼ Dec 490¾ 490¾ 490¾ 490¾ +3 Est. sales 107,436. Thu.’s sales 197,463 Thu.’s open int 1,321,308, up 9,999 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 419½ 427 417¾ 421½ +2½ Mar 435¼ 437½ 434¾ 436¾ +2 May 447½ 448½ 447½ 448½ +6 Est. sales 626. Thu.’s sales 531 Thu.’s open int 4,200 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1294 1303 1292½ 1297¼ +3½ Jan 1310¾ 1320 1309½ 1314½ +3¾ Mar 1322¼ 1331½ 1321¼ 1325¾ +3½ May 1329½ 1338¾ 1328¾ 1333 +3 Jul 1331¾ 1340½ 1330½ 1334¼ +2¼ Aug 1314 1320¾ 1312¼ 1316½ +2½ Sep 1272 1278¼ 1270¼ 1276¼ +4 Nov 1252 1260¼ 1251¼ 1258 +4 Jan 1257 1266 1256½ 1260½ +¾ Mar 1253½ 1253½ 1253½ 1253½ +3¼ Est. sales 168,447. Thu.’s sales 244,392 Thu.’s open int 772,919

