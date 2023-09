CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 585¼ 596¼ 581½ 588½ +4½ Mar 611 621¾ 608¼ 614¾ +4½ May 628¼ 638¼ 625 630½ +3¼ Jul 636½ 646¼ 633¾ 639¾ +3¾ Sep 652¾ 656½ 645½ 651½ +3¾ Dec 667½ 671½ 661 666¼ +3¼ Mar 682½ 682½ 678¾ 679 +2¾ Jul 663 664¼ 663 664¼ Dec 669 680¾ 669 680¾ Est. sales 84,426. Tue.’s sales 91,606 Tue.’s open int 403,737, up 2,391 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 476 482½ 474½ 482 +5¾ Mar 490¼ 497 488¾ 496½ +6 May 498 505¼ 497¼ 505¼ +6¼ Jul 503¾ 509¾ 502 509¾ +6 Sep 502 507½ 500¾ 507¼ +4¾ Dec 506 511¼ 505 511¼ +4½ Mar 515¾ 520¾ 514¾ 520¾ +4¼ May 525 525½ 525 525½ +4½ Jul 520 526 520 526 +4¼ Dec 489 491 488 491 +3¾ Dec 489¾ 489¾ 489¾ 489¾ +2 Est. sales 240,592. Tue.’s sales 2,366,244 Tue.’s open int 1,292,194, up 14,029 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 437 443 425¼ 437 +2¼ Mar 452¼ 452¼ 444¼ 447¾ —4 May 452½ 452½ 448¾ 448¾ —10¼ Est. sales 537. Tue.’s sales 1,301 Tue.’s open int 4,402 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1315¼ 1322¾ 1310¼ 1321½ +6 Jan 1331¼ 1338¾ 1326½ 1338 +6¼ Mar 1342¼ 1349 1336¾ 1348¼ +6 May 1348¾ 1356 1343½ 1355 +6 Jul 1349 1356¼ 1344 1355¼ +6 Aug 1330¼ 1336¼ 1325 1336 +8 Sep 1285½ 1293¼ 1281½ 1293 +9 Nov 1263½ 1275 1261¾ 1275 +10¾ Jan 1272¼ 1272½ 1270½ 1272½ +2¾ Mar 1258¾ 1258¾ 1258¾ 1258¾ —1 Nov 1214½ 1214½ 1214½ 1214½ +8 Est. sales 172,064. Tue.’s sales 240,975 Tue.’s open int 773,220, up 7,888

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.