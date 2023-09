CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 588 592¾ 581 586 —5¼ Mar 614¾ 618½ 607 612½ —4¼ May 630¼ 635¼ 624 629½ —3¾ Jul 636¼ 643½ 631¾ 638¼ —2¼ Sep 643½ 654¾ 642¾ 649½ —1¾ Dec 660 669¾ 657 664¾ — ¾ Mar 673 680¾ 673 679¾ +1½ Dec 669 669 669 669 —11¾ Est. sales 72,801. Mon.’s sales 106,026 Mon.’s open int 401,346, up 3,052 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 471¼ 477 467¾ 476 +4½ Mar 485½ 491 482½ 490¼ +4½ May 494¼ 499½ 491 498½ +4 Jul 499 503¾ 495½ 503 +4 Sep 497¾ 502½ 495¾ 501¾ +2¾ Dec 503 506½ 501 505¾ +1½ Mar 513¼ 516¼ 511¼ 515½ +1¼ May 519 520 519 520 +¾ Jul 518¼ 520½ 518¼ 520½ +¾ Dec 484 488 484 486 — ½ Jul 502 502 502 502 +1¼ Dec 487 487¾ 487 487 — ½ Est. sales 197,408. Mon.’s sales 234,112 Mon.’s open int 1,278,165, up 17,393 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 449 458¾ 431 440¾ —13¼ Mar 463 471 454 465 — ½ May 475¾ 475¾ 468 468 —3 Est. sales 1,144. Mon.’s sales 1,041 Mon.’s open int 4,543, up 110 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1315 1319¾ 1308 1316¼ — ½ Jan 1332 1335¼ 1324½ 1332¼ — ½ Mar 1342 1345¼ 1335½ 1342¾ — ¾ May 1350 1351¾ 1342 1349¼ —1 Jul 1349 1351½ 1342¼ 1349¼ —1 Aug 1326 1330¾ 1321½ 1329¼ — ¼ Sep 1280¾ 1285¼ 1277 1282½ —2 Nov 1263 1265½ 1256¼ 1264¼ Jan 1263¼ 1269½ 1262¼ 1269½ +¼ Mar 1254¾ 1254¾ 1254¾ 1254¾ —4½ Nov 1204 1205 1204 1204 —2½ Est. sales 198,124. Mon.’s sales 247,660 Mon.’s open int 765,332, up 3,344

