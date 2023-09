CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 594¼ 607½ 591¾ 604 +10¼ Mar 619½ 633¼ 618½ 629¼ +9 May 636¾ 648½ 634¾ 644¾ +8 Jul 644¾ 655 642 652 +7¾ Sep 655½ 665 652½ 662½ +7 Dec 666½ 677¾ 666¼ 677 +7 Mar 681¾ 686½ 681¼ 686½ +3¾ May 692¼ 692¼ 692¼ 692¼ +4¾ Est. sales 83,255. Thu.’s sales 86,458 Thu.’s open int 397,510, up 796 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 480 483½ 475½ 476¼ —4¼ Mar 494¼ 497½ 489¾ 490¼ —4¼ May 502½ 505½ 498¼ 498¾ —4 Jul 507 510 502¾ 503½ —4 Sep 505½ 507¼ 501¾ 502¾ —2¼ Dec 509 511½ 506½ 508¼ —1¼ Mar 519¼ 519½ 517 518½ —1 May 522¼ 523¼ 522¼ 523¼ —1¼ Jul 523¼ 523¼ 522¾ 523¼ —1½ Dec 491¾ 492 488½ 488½ —2¼ Dec 490 490 490 490 +¼ Est. sales 142,344. Thu.’s sales 194,089 Thu.’s open int 1,256,558 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 482½ 484 475 478¾ —1 Mar 493¼ 493¼ 489½ 489¾ —1 Est. sales 198. Thu.’s sales 496 Thu.’s open int 4,463 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1360½ 1367¾ 1340½ 1341¾ —18¾ Jan 1375¾ 1383 1356¼ 1357¾ —18 Mar 1384½ 1391½ 1366 1367 —18 May 1393 1396¾ 1371¾ 1372¾ —18 Jul 1392 1395¼ 1370¾ 1371¾ —18¼ Aug 1369¼ 1371 1349¾ 1350¾ —16¼ Sep 1323 1323¼ 1304¼ 1305 —15¾ Nov 1300 1303¾ 1283¾ 1284 —17¼ Jan 1296½ 1297 1295 1295 —10½ Mar 1293¾ 1293¾ 1281 1281 —12½ May 1281 1281 1281 1281 —7¾ Est. sales 168,880. Thu.’s sales 253,859 Thu.’s open int 748,638, up 6,948

