CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 562½ 565½ 562½ 565½ +5¼ Dec 587½ 601½ 584¾ 597¼ +9¾ Mar 613¾ 627¾ 611½ 623½ +9½ May 629½ 643¾ 628¼ 640 +9½ Jul 638¾ 652¾ 637½ 648 +8 Sep 651½ 664¼ 651½ 659 +6¼ Dec 667½ 680 667½ 674½ +6 Mar 690¾ 691¾ 684¾ 686¼ +3½ Est. sales 75,347. Tue.’s sales 102,007 Tue.’s open int 391,669, up 4,253 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 466¾ 467¾ 462½ 462½ — ¾ Dec 476½ 482½ 474½ 482 +5½ Mar 491 496¼ 489 496 +5 May 499¼ 504½ 497¼ 504 +4¾ Jul 503¼ 508½ 501½ 508 +4½ Sep 500½ 505½ 499½ 505 +4 Dec 505 509½ 503½ 509¼ +3¾ Mar 514¾ 519 514¼ 517¾ +1¾ May 524 524 524 524 +2¾ Jul 521 521 521 521 — ¾ Dec 487½ 490 487½ 490 +3 Est. sales 172,302. Tue.’s sales 305,981 Tue.’s open int 1,268,176, up 7,335 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 495¾ 502¼ 494¼ 497½ +2 Mar 510 510 510 510 +4½ Est. sales 189. Tue.’s sales 589 Tue.’s open int 4,518, up 129 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1325½ 1335½ 1325½ 1335 +3¼ Nov 1344¾ 1350¼ 1333¾ 1348¼ +1¾ Jan 1361¾ 1366¾ 1350 1364¼ +2 Mar 1369¼ 1375½ 1359½ 1373½ +2¾ May 1374½ 1381½ 1366 1379½ +2¾ Jul 1372¾ 1379¾ 1365¾ 1378¼ +3 Aug 1354½ 1357½ 1344¼ 1356½ +3½ Sep 1309¼ 1310¾ 1302 1310¾ +2½ Nov 1286 1292¾ 1281½ 1291 +1¾ Jan 1290¾ 1290¾ 1287¼ 1290¾ —3¼ Mar 1278¾ 1280¼ 1278 1280¼ —2½ Nov 1222½ 1226 1222½ 1225 —3¾ Nov 1173 1173 1173 1173 +½ Est. sales 194,941. Tue.’s sales 343,249 Tue.’s open int 740,047, up 2,695

