CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 557¼ 557¼ 548 548 —8 Dec 584¼ 591 570 587¾ +3¼ Mar 610¾ 617¼ 596½ 614¼ +3½ May 627½ 633¼ 614¼ 631 +3½ Jul 636¾ 642¼ 624½ 640 +2½ Sep 651 654¾ 638¼ 653 +2¾ Dec 667½ 670¼ 655½ 668 +2 Mar 676 683½ 669¾ 682¾ +3 May 679 688½ 679 688½ +4½ Jul 663 663 663 663 —2¾ Est. sales 79,892. Mon.’s sales 75,330 Mon.’s open int 387,416, up 3,874 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 473½ 473½ 463 464 —7¼ Dec 485 486¾ 473½ 476½ —9¼ Mar 500 501¼ 488¼ 491 —9¼ May 508¼ 509¾ 497 499½ —9¼ Jul 512¼ 513½ 501¼ 503¾ —9 Sep 508½ 509 498¼ 501 —7¾ Dec 510½ 512¼ 502½ 505¼ —6¾ Mar 521 521 514 516¼ —6 May 519½ 520 519 519½ —8 Jul 525 525½ 519¾ 521¼ —6¾ Dec 491½ 491½ 485¼ 485¼ —7½ Est. sales 229,485. Mon.’s sales 204,755 Mon.’s open int 1,260,841, up 3,776 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 494½ 502¾ 493¼ 493¼ Mar 509½ 509½ 507¾ 507¾ +4¼ Est. sales 459. Mon.’s sales 459 Mon.’s open int 4,389, up 60 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1348¾ 1348¾ 1343½ 1343½ —9 Nov 1369 1372¼ 1340¾ 1348 —21 Jan 1383¾ 1387 1356¼ 1363 —21 Mar 1390¼ 1394½ 1363¾ 1371¼ —20 May 1394¾ 1398¼ 1369 1377 —18¼ Jul 1391¾ 1395 1366¼ 1375 —17¼ Aug 1369 1371 1343¾ 1352½ —16½ Sep 1322½ 1322½ 1302 1307½ —15 Nov 1302½ 1304¼ 1281 1287¼ —15¼ Jan 1294½ 1294½ 1294½ 1294½ —12½ May 1270½ 1270½ 1270 1270 —21 Jul 1272 1272 1271½ 1271½ —21¼ Nov 1237 1237 1224¼ 1224¼ —18½ Nov 1164¼ 1164¼ 1164¼ 1164¼ —22¼ Est. sales 183,553. Mon.’s sales 168,502 Mon.’s open int 737,352, up 1,031

