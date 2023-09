CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 578¼ 585 578¼ 582¾ +1¾ Dec 609 613¾ 600¾ 602¼ —6¾ Mar 634¾ 639¼ 626½ 628¼ —6¼ May 651½ 656¼ 644¼ 645¼ —5¾ Jul 656½ 664½ 653¼ 654¼ —4¾ Sep 669 674½ 664¾ 665½ —4½ Dec 684¼ 688½ 679¾ 679¾ —4½ Mar 696 698 691½ 691½ —4¾ Est. sales 55,668. Wed.’s sales 79,217 Wed.’s open int 377,473, up 703 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 471¼ 474 468½ 471½ Dec 485 488½ 483¼ 485½ — ¼ Mar 500 502½ 497½ 499¼ — ¾ May 507¾ 510½ 505½ 507½ — ¾ Jul 511¾ 514¼ 509½ 511 —1 Sep 507 508¾ 505¼ 506½ — ¾ Dec 510¾ 512¼ 508¾ 509½ —1½ Mar 521½ 522¼ 519½ 520½ —1 Jul 528½ 528½ 528½ 528½ +¾ Dec 494½ 494½ 491 493 —1 Est. sales 151,430. Wed.’s sales 191,589 Wed.’s open int 1,248,488, up 18,788 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 498 499¼ 491¾ 496¼ —2½ Mar 507¼ 507¼ 504½ 504½ —3½ Est. sales 266. Wed.’s sales 335 Wed.’s open int 4,201, up 76 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1349½ 1350 1347 1350 —10¼ Nov 1376¼ 1378 1357 1360¼ —16 Jan 1389 1390½ 1370¾ 1374½ —14¾ Mar 1393¾ 1395½ 1376½ 1380¼ —13¾ May 1395¾ 1397 1380 1383 —12¾ Jul 1392¼ 1393¾ 1377 1380¼ —12¾ Aug 1367 1367 1354½ 1356½ —12 Sep 1317¼ 1317½ 1308½ 1309¼ —9½ Nov 1297 1299 1286¾ 1288½ —9 Jan 1295¾ 1295¾ 1295¾ 1295¾ —6¼ Mar 1284¾ 1284¾ 1279¾ 1279¾ —10¾ Est. sales 139,156. Wed.’s sales 204,003 Wed.’s open int 720,115, up 3,915

