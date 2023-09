CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 577½ 587 576½ 582 +9½ Dec 601¼ 615½ 599 609½ +10¼ Mar 626¾ 641 624¾ 635½ +10½ May 641¾ 656½ 639¾ 651½ +11¼ Jul 648½ 663 647¼ 659¼ +11½ Sep 658¼ 673 658 669¾ +11½ Dec 671½ 685½ 671½ 683¾ +12 Mar 684½ 696½ 684 694¾ +11¾ Est. sales 61,927. Tue.’s sales 75,090 Tue.’s open int 376,770, up 6,918 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 473½ 476¼ 471¼ 472½ +1½ Dec 488 490¼ 483¼ 486¾ +¾ Mar 502¾ 504¾ 497¾ 501 May 510¾ 512¾ 506 509 — ¼ Jul 514¾ 516¼ 510 512¾ Sep 509½ 511¼ 506¼ 508¼ — ¼ Dec 513 514½ 510 511¾ — ½ Mar 523¾ 525 521¼ 521¾ —1 Jul 528¾ 528¾ 528 528 —1 Sep 496¾ 502½ 496¾ 502½ +4½ Dec 495 498 494½ 494½ —1 Dec 495¾ 495¾ 493¾ 493¾ — ½ Est. sales 146,066. Tue.’s sales 199,273 Tue.’s open int 1,229,700, up 7,868 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 493¼ 500½ 488 494¾ +7¼ Mar 500¼ 508½ 500¼ 504¾ +6¾ Sep 497¾ 497¾ 497¾ 497¾ +1 Est. sales 268. Tue.’s sales 290 Tue.’s open int 4,125, up 22 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1365½ 1365½ 1360 1360 +11 Nov 1377 1384¾ 1370 1376¾ +11¾ Jan 1390 1398 1383¾ 1389¾ +10¾ Mar 1396½ 1403 1388½ 1394½ +9½ May 1399¾ 1405 1390¾ 1396½ +8¼ Jul 1395¼ 1402¼ 1388¼ 1393¾ +6¾ Aug 1375¼ 1377½ 1364¾ 1369½ +4¾ Sep 1321½ 1328¼ 1317 1320 +1¾ Nov 1303 1308 1295¼ 1299 +¼ Jan 1311¼ 1311¼ 1302 1302 —1 Mar 1290¼ 1290¼ 1290¼ 1290¼ — ½ Est. sales 164,510. Tue.’s sales 169,828 Tue.’s open int 716,200, up 2,428

