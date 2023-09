CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 569¼ 575 567 575 +7½ Dec 598¾ 605¾ 592¼ 598¼ +2¾ Mar 624½ 631 618½ 623¾ +1¾ May 641¼ 646¾ 635¾ 639½ +½ Jul 648¼ 653¼ 644¼ 647 — ¼ Sep 662 663 655½ 658 — ¼ Dec 672 676 669½ 671½ —1¼ Mar 686¼ 686½ 681 682½ —2¾ Est. sales 64,366. Fri.’s sales 79,708 Fri.’s open int 369,852, up 5,747 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 466 473¾ 462½ 468¾ +4 Dec 482¼ 488¾ 478½ 485 +3½ Mar 497 503¼ 493¾ 499¾ +3¼ May 505 511½ 502¼ 508¼ +3¼ Jul 509 515 506¼ 511¾ +3 Sep 505¾ 509¾ 503¼ 507½ +2¼ Dec 509¼ 513¼ 508 511 +1½ Mar 520 523½ 519¼ 521 +½ May 527¼ 528½ 526½ 526½ +1 Jul 527½ 527½ 526¾ 526¾ +½ Dec 494¾ 495¼ 494 494 — ½ Dec 493 493 493 493 —1¼ Est. sales 171,034. Fri.’s sales 188,367 Fri.’s open int 1,221,832, up 12,197 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 486 492¼ 481 486 — ½ Mar 498 501¼ 494 495½ —1¾ Est. sales 246. Fri.’s sales 500 Fri.’s open int 4,103 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1359½ 1359½ 1348 1354¼ —2 Nov 1369 1376½ 1358 1361¾ —7½ Jan 1382½ 1390 1371½ 1375½ —7¼ Mar 1387¼ 1394 1376¾ 1381 —6¼ May 1390¼ 1396 1379¾ 1384½ —4¾ Jul 1387¾ 1394¾ 1378 1383½ —4¼ Aug 1368½ 1369 1355 1361¼ —2¾ Sep 1292¼ 1318 1292¼ 1314¼ — ¾ Nov 1291¾ 1298¼ 1286 1294 +1 Jan 1295¼ 1301 1293½ 1301 +3½ Nov 1233½ 1233½ 1233½ 1233½ +1½ Est. sales 147,872. Fri.’s sales 186,422 Fri.’s open int 713,772, up 8,552

