CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 574 585 571 571 —2 Dec 602 612¾ 596¼ 597¾ —4¼ Mar 629¼ 638¾ 623¼ 624 —4¾ May 646¼ 655¼ 640¾ 640¾ —4¾ Jul 654¼ 663¼ 649 649 —5½ Sep 666½ 674¼ 662½ 662½ —4 Dec 679¾ 688 675 675 —6¼ Mar 695 700 686¾ 686¾ —7½ Est. sales 108,171. Thu.’s sales 98,464 Thu.’s open int 364,105, up 5,728 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 461 468¼ 460¼ 465½ +4½ Dec 478 485¼ 477½ 482¼ +4 Mar 494 500¼ 493½ 496¾ +2¾ May 502¼ 508¼ 501¾ 505 +2½ Jul 506¼ 512¼ 505¾ 509¼ +2¾ Sep 503¼ 508 503 505¾ +2½ Dec 507 512¼ 506¾ 509¼ +1¾ Mar 517¾ 522½ 517¾ 521 +2¼ May 528¼ 528½ 526 527 +3¼ Jul 527 527½ 525½ 527½ +3 Sep 499½ 504½ 497 497 +1¼ Dec 495¾ 496¾ 492¾ 492¾ +¾ Dec 493¼ 493¼ 493¼ 493¼ +1 Est. sales 237,714. Thu.’s sales 222,616 Thu.’s open int 1,209,635, up 9,931 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 493½ 501¾ 482½ 486½ —6¾ Mar 508½ 508½ 495½ 495½ —8¾ Dec 459½ 463¾ 459½ 463½ —17½ Est. sales 912. Thu.’s sales 912 Thu.’s open int 4,267 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1362 1374 1360½ 1360½ +½ Nov 1369 1385 1366 1368½ — ¼ Jan 1382 1398 1379¾ 1382¼ +¼ Mar 1385½ 1401 1383 1386¼ +1 May 1386¼ 1402¾ 1384 1388 +1¼ Jul 1385½ 1400¼ 1382½ 1387 +1¾ Aug 1365½ 1374¾ 1363½ 1363¾ +2 Sep 1323¼ 1324 1315½ 1316 +2¼ Nov 1292¾ 1303 1290¾ 1295 +2¼ Jan 1305 1305 1299 1300 +2½ Mar 1289½ 1289½ 1289½ 1289½ +4½ Nov 1170 1170 1170 1170 —5¾ Est. sales 173,020. Thu.’s sales 162,939 Thu.’s open int 705,220, up 717

