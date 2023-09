Policía de Ecuador neutraliza un artefacto explosivo introducido con un dron a la cárcel de máxima seguridad de La Roca

(CNN Español) –– El Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional de Ecuador detonó este martes un…

(CNN Español) –– El Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional de Ecuador detonó este martes un artefacto explosivo que fue introducido mediante un dron a la cárcel de máxima seguridad de La Roca, en la ciudad de Guayaquil, informó el ministro del Interior de Ecuador, Juan Zapata.

El funcionario dijo en la red social X, antes Twitter, que las autoridades tuvieron conocimiento sobre la llegada del explosivo desde las primeras horas del día. Por ello, agregó, el GIR activó protocolos y horas después logró neutralizar el dron para poder desconectar la fuente de energía del artefacto.

Zapata difundió un video que muestra cómo las autoridades hicieron estallar el dron sobre el techo del penal. También compartió fotografías de algunos objetos incautados, como armas de fuego.

La cárcel de La Roca es un centro penitenciario de máxima seguridad al que en agosto fue trasladado el presunto líder criminal Adolfo Macías, alias “Fito”, identificado como dirigente de la banda Los Choneros.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo entonces que la decisión se tomó para proteger la seguridad de la ciudadanía y de otros detenidos, pero la semana pasada Macías obtuvo un fallo judicial para ser regresado a la Cárcel Regional de Guayaquil, de menor seguridad.

Henry Cucalón, ministro de Gobierno de Ecuador, confirmó este mismo martes que Macías ya fue retornado a dicho centro penitenciario, aunque el Ejecutivo no está de acuerdo con la resolución.

“Esa decisión la tomó el juez, no el Gobierno”, dijo el funcionario por la mañana en una entrevista con la televisora Ecuavisa. “Es importante tener una posición unificada, no puede ser que el crimen organizado encuentre a un estado desorganizado, eso es lo que no podemos permitir”.

En mayo de 2022, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos advirtió sobre la situación de violencia en las cárceles de Ecuador. El organismo emitió el señalamiento luego de que en año y medio —de diciembre de 2020 a mayo de 2022— en los penales del país sudamericano se registraran 390 asesinatos.

