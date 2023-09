Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, da positivo por covid-19 y no irá a la cumbre del G20

(CNN) — El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que no podrá asistir a la cumbre de líderes del…

(CNN) — El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que no podrá asistir a la cumbre de líderes del G20 en India después de dar positivo por covid-19 este jueves.

“Esta tarde he dado positivo por COVID y no podré viajar a Nueva Delhi para la Cumbre del G20. Me encuentro bien”, dijo Sánchez en una publicación en las redes sociales.

“España estará magníficamente representada por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y el ministro de Exteriores, UE y Cooperación”, añadió.

