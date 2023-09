CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 579½ 585½ 575 575¼ —3½ Mar 607 613¼ 603¼ 603¾ —2¾ May 625¼ 631½ 622¼ 622¾ —2 Jul 636½ 642¾ 634½ 635¼ —1 Sep 651¾ 655½ 647½ 648 —1 Dec 670½ 670½ 663½ 663½ —1¼ Est. sales 26,795. Thu.’s sales 74,091 Thu.’s open int 421,448, up 4,687 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 487½ 489¾ 485¼ 486 —2½ Mar 503 504½ 500½ 501 —2¼ May 511¾ 513¼ 509¼ 509½ —2¼ Jul 515¾ 517½ 513¾ 514 —2¼ Sep 511½ 512¾ 509¾ 509¾ —2¼ Dec 513¼ 515 512 512 —2½ Mar 523¼ 524¾ 522½ 522½ —2 May 528 528¼ 528 528 —1½ Jul 528¼ 528¾ 527¼ 527¼ —1¾ Sep 501 501¼ 501 501 Dec 497 498¾ 497 497½ +½ Dec 495¾ 495¾ 495¾ 495¾ +¼ Est. sales 65,427. Thu.’s sales 155,128 Thu.’s open int 1,348,954, up 2,616 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 446½ 456½ 445 445 +½ Mar 466¾ 466¾ 462¼ 462¼ +1 Est. sales 240. Thu.’s sales 339 Thu.’s open int 4,079 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1300½ 1305½ 1295½ 1296¾ —3¾ Jan 1319 1323½ 1314¾ 1315¾ —3½ Mar 1331½ 1335¼ 1327¾ 1329 —2½ May 1340½ 1345½ 1337½ 1338¾ —2 Jul 1343 1347¾ 1341¼ 1342¼ —1 Aug 1326¼ 1331 1324½ 1325 — ¾ Sep 1288¼ 1291½ 1287¾ 1288¼ +2 Nov 1270 1275½ 1270 1271 +1¼ Jan 1277½ 1279 1277½ 1279 +3½ Nov 1217 1217 1216 1216 +3 Est. sales 70,762. Thu.’s sales 260,367 Thu.’s open int 783,750, up 6,726 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 58.61 58.77 57.92 57.92 —.61 Dec 56.91 57.30 56.09 56.27 —.64 Jan 56.45 56.76 55.60 55.73 —.68 Mar 55.90 56.24 55.15 55.26 —.63 May 55.67 55.97 55.00 55.08 —.57 Jul 55.48 55.71 54.70 54.82 —.58 Aug 54.99 55.25 54.25 54.31 —.62 Sep 54.48 54.65 53.82 53.82 —.62 Oct 53.92 53.98 53.27 53.27 —.60 Dec 53.66 53.73 53.00 53.04 —.56 Dec 51.45 51.45 51.45 51.45 —.17 Est. sales 42,714. Thu.’s sales 137,081 Thu.’s open int 427,820 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 392.40 392.40 379.60 380.50 —11.90 Dec 391.80 392.00 383.90 386.30 —5.20 Jan 388.00 388.90 381.90 384.80 —3.10 Mar 381.30 382.90 377.30 380.20 —1.10 May 378.10 379.90 375.00 378.10 Jul 378.80 380.60 376.00 379.20 +.40 Aug 378.30 379.10 375.10 377.90 +.50 Sep 375.70 375.70 373.10 375.50 +.80 Dec 371.00 372.40 369.10 371.60 +1.40 Jul 362.70 362.70 362.70 362.70 —.20 Est. sales 120,790. Thu.’s sales 126,967 Thu.’s open int 476,271, up 6,925

