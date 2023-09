CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 589 596¾ 583¼ 592½ +3½ Mar 615½ 623½ 610¾ 619¾ +4¼ May 631¾ 640 628½ 636¾ +4 Jul 644¼ 649¾ 639 646¾ +4 Sep 657 661 652½ 658¾ +4 Dec 674 677 668 676¼ +5¾ Mar 687½ 687½ 681¾ 684¾ +1 May 688½ 688½ 688 688 Est. sales 39,080. Mon.’s sales 65,380 Mon.’s open int 412,626, up 51 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 481 483½ 478¾ 480¾ — ½ Mar 495½ 497¾ 493¼ 495¼ — ½ May 504 506 501½ 503½ — ¾ Jul 508 510½ 506¼ 508 — ½ Sep 505¾ 507½ 504½ 506 Dec 509½ 511 507¾ 509¼ — ¼ Mar 520½ 520½ 518 519¾ +½ May 524 524 524 524 Jul 524¾ 524¾ 523½ 524½ — ¼ Dec 497 497 495 495½ +1 Jul 512 513½ 512 513½ +3 Dec 496½ 496½ 496½ 496½ +¼ Est. sales 80,368. Mon.’s sales 148,072 Mon.’s open int 1,338,026, up 8,614 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 436¼ 445½ 433¾ 435¼ +1¾ Mar 454 454 451 451 +1¼ Est. sales 204. Mon.’s sales 377 Mon.’s open int 4,129 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1299¼ 1307¾ 1289 1291 —6¾ Jan 1317 1325¼ 1307¾ 1309¾ —5¾ Mar 1329 1336¼ 1319¼ 1321½ —5½ May 1335½ 1343½ 1327¼ 1329¾ —5¼ Jul 1337¾ 1344¾ 1329½ 1331¾ —5 Aug 1323½ 1326¾ 1312 1314½ —4¼ Sep 1283¼ 1284¼ 1272 1274¾ —3¾ Nov 1261¾ 1268¾ 1255½ 1258 —3¾ Jan 1267¼ 1267¼ 1267¼ 1267¼ — ½ Mar 1255 1255 1255 1255 —3¾ May 1250 1250 1250 1250 —4½ Nov 1208 1208 1207¾ 1207¾ +½ Est. sales 108,323. Mon.’s sales 163,887 Mon.’s open int 771,251, up 2,224 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 58.88 58.96 57.76 58.02 —.73 Dec 57.65 57.74 56.62 56.90 —.58 Jan 57.19 57.25 56.16 56.39 —.59 Mar 56.70 56.73 55.72 55.90 —.59 May 56.37 56.43 55.45 55.59 —.59 Jul 56.02 56.05 55.12 55.23 —.60 Aug 55.53 55.59 54.68 54.75 —.57 Sep 54.98 55.02 54.19 54.34 —.44 Oct 53.78 53.84 53.67 53.75 —.36 Dec 53.94 54.10 53.25 53.47 —.27 Jan 53.41 53.41 53.41 53.41 —.20 Dec 51.45 51.45 51.45 51.45 —.30 Est. sales 83,208. Mon.’s sales 177,579 Mon.’s open int 448,277 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 392.00 394.50 388.20 389.20 —2.80 Dec 389.80 392.30 386.60 387.60 —2.20 Jan 386.30 388.90 384.00 384.90 —1.40 Mar 380.10 383.00 378.90 379.60 —.50 May 376.10 379.20 375.70 376.10 Jul 376.20 379.30 376.10 376.60 +.50 Aug 376.30 377.10 374.90 375.10 +.60 Sep 373.10 374.70 372.00 372.40 +.80 Oct 369.60 370.60 369.60 370.60 +3.30 Dec 368.00 370.80 368.00 368.40 +.70 Est. sales 73,406. Mon.’s sales 136,195 Mon.’s open int 470,354

