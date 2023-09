CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 576½ 581 572¾ 580½ +4¾ Mar 603 607½ 599½ 607 +4¾ May 620¾ 624 616½ 623½ +4½ Jul 626¼ 633 626¼ 632 +3¼ Sep 640 645¼ 637¾ 643¼ +2½ Dec 655½ 661¼ 653½ 658½ +1¾ Mar 668½ 675¼ 666¾ 669 —1½ May 675½ 675½ 675½ 675½ Est. sales 29,489. Thu.’s sales 73,424 Thu.’s open int 410,930, up 2,361 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 475 477½ 474¼ 476¼ +1 Mar 490¼ 492½ 489 491 +1 May 498¾ 501 497¾ 499¾ +1¼ Jul 503 505 501¾ 503¾ +1 Sep 501¼ 502¾ 500 501¼ +½ Dec 505 506¾ 504 505¼ +¼ Mar 514 516 513¾ 515 +¼ Jul 520 521 518½ 520 Dec 488 489¼ 488 489¼ +2½ Est. sales 49,744. Thu.’s sales 181,097 Thu.’s open int 1,321,308, up 9,999 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 419½ 427 418½ 425 +6 Mar 435¼ 437½ 435¼ 437½ +2¾ Est. sales 300. Thu.’s sales 531 Thu.’s open int 4,200 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1294 1303 1292½ 1299½ +5¾ Jan 1310¾ 1320 1309½ 1315¾ +5 Mar 1322¼ 1331½ 1321¼ 1326¾ +4½ May 1329½ 1338¾ 1328¾ 1333½ +3½ Jul 1331¾ 1340½ 1330½ 1334¾ +2¾ Aug 1314 1320¾ 1312¼ 1316 +2 Sep 1272 1278¼ 1270¼ 1272¾ +½ Nov 1252 1260¼ 1251¼ 1256¼ +2¼ Jan 1257 1266 1256½ 1257¾ —2 Mar 1253½ 1253½ 1253½ 1253½ +3¼ Est. sales 79,202. Thu.’s sales 230,372 Thu.’s open int 772,919 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 59.73 60.70 59.65 60.70 +1.05 Dec 58.40 59.43 58.26 59.38 +.98 Jan 57.87 58.76 57.66 58.73 +.92 Mar 57.35 58.21 57.20 58.17 +.82 May 57.07 57.87 56.93 57.84 +.77 Jul 56.72 57.50 56.59 57.45 +.73 Aug 56.30 56.92 56.12 56.92 +.70 Sep 55.60 56.27 55.60 56.27 +.58 Oct 55.15 55.73 55.15 55.73 +.70 Dec 54.62 55.37 54.62 55.37 +.71 Est. sales 56,345. Thu.’s sales 185,883 Thu.’s open int 459,246, up 2,409 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 390.30 393.60 388.70 389.50 —.80 Dec 388.40 391.30 386.10 386.90 —1.20 Jan 385.00 387.50 382.70 383.40 —1.40 Mar 379.50 381.40 376.80 377.40 —1.60 May 376.00 377.40 373.00 373.60 —1.70 Jul 375.40 377.30 372.90 373.50 —1.80 Aug 374.10 375.20 371.00 371.00 —2.40 Sep 371.10 371.40 368.10 368.10 —2.20 Oct 367.10 367.10 363.80 363.80 —2.00 Dec 365.90 365.90 363.10 363.10 —2.80 Est. sales 47,822. Thu.’s sales 110,326 Thu.’s open int 468,435, up 4,446

