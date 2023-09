CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 585¼ 596¼ 585¼ 586½ +2½ Mar 611 621¾ 611 612¾ +2½ May 628¼ 638¼ 628¼ 629¾ +2½ Jul 636½ 646¼ 636½ 637¾ +1¾ Sep 652¾ 656½ 650 651¼ +3½ Dec 667½ 671½ 665 665¼ +2¼ Mar 682½ 682½ 679½ 679½ +3¼ Jul 663 664¼ 663 664¼ Dec 669 680¾ 669 680¾ Est. sales 37,214. Tue.’s sales 88,158 Tue.’s open int 403,737, up 2,391 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 476 480 474½ 477¼ +1 Mar 490¼ 494 488¾ 491¾ +1¼ May 498 502¼ 497¼ 500½ +1½ Jul 503¾ 506½ 502 505¼ +1½ Sep 502 505 500¾ 503¾ +1¼ Dec 506 508¾ 505 507¾ +1 Mar 515¾ 518¼ 514¾ 517¾ +1¼ Jul 520 522¾ 520 522¾ +1 Dec 489 489 488 488¾ +1½ Est. sales 104,310. Tue.’s sales 223,592 Tue.’s open int 1,292,194, up 14,029 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 437 443 428½ 431½ —3¼ Mar 452¼ 452¼ 450½ 450¾ —1 May 452½ 452½ 448¾ 448¾ —10¼ Est. sales 283. Tue.’s sales 1,296 Tue.’s open int 4,402 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1315¼ 1320 1310¼ 1311 —4½ Jan 1331¼ 1336 1326½ 1327 —4¾ Mar 1342¼ 1346½ 1336¾ 1337½ —4¾ May 1348¾ 1353 1343½ 1344 —5 Jul 1349 1353 1344 1344¾ —4½ Aug 1330¼ 1332 1325 1325 —3 Sep 1285½ 1287 1281½ 1282¾ —1¼ Nov 1263½ 1268¼ 1261¾ 1264¼ Jan 1272¼ 1272½ 1270½ 1272½ +2¾ Mar 1258¾ 1258¾ 1258¾ 1258¾ —1 Nov 1204 1206½ 1204 1206½ Est. sales 103,017. Tue.’s sales 226,953 Tue.’s open int 773,220, up 7,888 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 61.85 62.05 60.67 60.76 —1.00 Dec 60.29 60.57 59.23 59.30 —.99 Jan 59.72 59.97 58.70 58.76 —.96 Mar 59.29 59.52 58.32 58.37 —.92 May 58.99 59.13 58.03 58.06 —.87 Jul 58.54 58.69 57.60 57.62 —.83 Aug 58.02 58.02 56.99 57.04 —.71 Sep 56.48 56.48 56.35 56.35 —.67 Oct 56.00 56.00 55.55 55.55 —.64 Dec 55.77 55.77 55.06 55.06 —.68 Jan 55.00 55.00 55.00 55.00 —.55 Est. sales 53,562. Tue.’s sales 105,757 Tue.’s open int 457,364 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 391.70 397.50 391.40 396.10 +4.60 Dec 389.20 395.00 389.00 393.30 +4.10 Jan 386.00 390.90 385.70 389.50 +3.60 Mar 380.20 384.60 380.00 383.30 +3.10 May 376.30 380.60 376.10 379.20 +2.90 Jul 376.40 380.20 375.70 378.80 +2.60 Aug 374.50 378.20 374.30 376.70 +2.20 Sep 371.60 375.00 371.60 373.60 +2.00 Oct 368.60 369.30 368.60 369.30 +1.90 Dec 367.30 370.80 367.30 369.80 +2.20 Est. sales 47,502. Tue.’s sales 121,760 Tue.’s open int 459,876, up 603

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.