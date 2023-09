CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 588 592¾ 581 587 —4¼ Mar 614¾ 618½ 607 613½ —3¼ May 630¼ 635¼ 624 630¾ —2½ Jul 636¼ 643½ 631¾ 640¼ — ¼ Sep 643½ 654¾ 642¾ 652¼ +1 Dec 660 668¾ 657 667¾ +2¼ Mar 673 680¾ 673 680¾ +2½ Dec 669 669 669 669 —11¾ Est. sales 42,901. Mon.’s sales 100,732 Mon.’s open int 401,346, up 3,052 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 471¼ 473¾ 467¾ 471¼ — ¼ Mar 485½ 487¾ 482½ 485¾ May 494¼ 496 491 494¼ — ¼ Jul 499 500½ 495½ 499 Sep 497¾ 499¼ 495¾ 498¼ — ¾ Dec 503 504 501 502½ —1¾ Mar 513¼ 514 511¼ 512½ —1¾ Jul 518¼ 518¼ 518¼ 518¼ —1½ Dec 484 486 484 486 — ½ Jul 502 502 502 502 +1¼ Est. sales 110,359. Mon.’s sales 217,843 Mon.’s open int 1,278,165, up 17,393 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 449 458¾ 431 440 —14 Mar 463 471 454 456¾ —8¾ May 475¾ 475¾ 475¾ 475¾ +4¾ Est. sales 687. Mon.’s sales 830 Mon.’s open int 4,543, up 110 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1315 1319¾ 1308 1310½ —6¼ Jan 1332 1335¼ 1324½ 1326½ —6¼ Mar 1342 1345 1335½ 1336¾ —6¾ May 1350 1350¾ 1342 1342½ —7¾ Jul 1349 1350 1342¼ 1342½ —7¾ Aug 1326 1328½ 1321½ 1321¾ —7¾ Sep 1280¾ 1283¼ 1277 1277½ —7 Nov 1263 1263 1256¼ 1257 —7¼ Jan 1263¼ 1266¾ 1262¼ 1263 —6¼ Mar 1254¾ 1254¾ 1254¾ 1254¾ —4½ Est. sales 107,551. Mon.’s sales 234,279 Mon.’s open int 765,332, up 3,344 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 62.40 62.90 61.89 61.99 —.40 Dec 60.93 61.40 60.36 60.45 —.49 Jan 60.34 60.74 59.81 59.89 —.44 Mar 59.90 60.17 59.30 59.45 —.36 May 59.54 59.72 58.93 59.06 —.33 Jul 58.99 59.15 58.35 58.57 —.28 Aug 57.89 58.33 57.89 58.06 —.06 Sep 57.30 57.30 57.30 57.30 —.06 Dec 56.20 56.26 55.98 55.99 —.07 Est. sales 41,913. Mon.’s sales 125,776 Mon.’s open int 460,486 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 390.40 392.10 389.00 390.40 Dec 388.00 388.50 385.80 387.10 —.80 Jan 385.00 385.00 382.30 383.40 —1.10 Mar 379.10 379.40 376.60 377.30 —1.60 May 375.80 375.80 372.70 373.50 —1.40 Jul 375.80 375.80 372.60 373.30 —1.40 Aug 374.90 374.90 371.00 371.10 —1.90 Sep 371.90 371.90 368.20 368.30 —1.80 Oct 365.80 365.80 363.80 364.20 —1.60 Dec 366.00 366.10 363.90 364.40 —1.60 Est. sales 57,821. Mon.’s sales 106,056 Mon.’s open int 459,273

