CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 557¼ 557¼ 557¼ 557¼ +1¼ Dec 584¼ 586¾ 572 573¾ —10¾ Mar 610¾ 612¾ 598½ 600 —10¾ May 627½ 629 615½ 617 —10½ Jul 636¾ 638¼ 626 627¼ —10¼ Sep 651 651 639¼ 639¾ —10½ Dec 667½ 667½ 655½ 657¾ —8¼ Mar 676 676½ 670½ 671 —8¾ May 679 679 679 679 —5 Jul 663 663 663 663 —2¾ Est. sales 30,374. Mon.’s sales 75,330 Mon.’s open int 387,416, up 3,874 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 473½ 473½ 467¾ 471¼ Dec 485 486¾ 481 483 —2¾ Mar 500 501¼ 495½ 497¾ —2½ May 508¼ 509¾ 504 506 —2¾ Jul 512¼ 513½ 508¼ 510 —2¾ Sep 508½ 509 504 505¼ —3½ Dec 510½ 512¼ 507¼ 508 —4 Mar 521 521 518¼ 519 —3¼ Dec 491½ 491½ 488¼ 488¼ —4½ Est. sales 60,103. Mon.’s sales 204,755 Mon.’s open int 1,260,841, up 3,776 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 494½ 502¾ 494½ 497¾ +4½ Mar 509½ 509½ 507¾ 507¾ +4¼ Est. sales 371. Mon.’s sales 459 Mon.’s open int 4,389, up 60 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1348¾ 1348¾ 1348¾ 1348¾ —3¾ Nov 1369 1372¼ 1351 1356¼ —12¾ Jan 1383¾ 1387 1366¼ 1371½ —12½ Mar 1390¼ 1394½ 1373½ 1378 —13¼ May 1394¾ 1398¼ 1377½ 1382¼ —13 Jul 1391¾ 1395 1375 1379½ —12¾ Aug 1369 1371 1352¼ 1356½ —12½ Sep 1322½ 1322½ 1308 1308 —14½ Nov 1302½ 1304¼ 1287 1290 —12½ Jan 1294½ 1294½ 1294½ 1294½ —12½ Est. sales 102,767. Mon.’s sales 168,502 Mon.’s open int 737,352, up 1,031 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 63.71 63.71 63.25 63.25 +.10 Oct 61.41 61.56 60.58 60.99 —.35 Dec 60.60 60.71 59.74 60.03 —.47 Jan 60.28 60.38 59.42 59.64 —.55 Mar 60.08 60.14 59.24 59.29 —.69 May 59.83 59.83 59.08 59.20 —.60 Jul 59.25 59.35 58.77 58.84 —.63 Aug 58.76 58.76 58.16 58.17 —.65 Sep 57.61 57.61 57.61 57.61 —.46 Dec 56.37 56.41 56.23 56.25 —.55 Est. sales 43,636. Mon.’s sales 129,724 Mon.’s open int 464,822 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 408.00 408.00 408.00 408.00 —4.00 Oct 406.00 406.40 400.40 402.00 —4.00 Dec 405.10 405.60 399.30 400.90 —4.00 Jan 402.80 403.10 397.40 399.00 —3.60 Mar 398.00 398.00 392.40 393.80 —3.40 May 393.50 393.50 388.50 389.70 —3.30 Jul 393.00 393.00 387.90 389.10 —3.10 Aug 390.00 390.00 386.00 387.20 —2.60 Sep 385.00 387.10 382.50 382.50 —3.40 Oct 380.00 380.00 378.60 378.60 —1.50 Dec 379.20 379.50 375.60 376.50 —3.00 Est. sales 40,126. Mon.’s sales 105,479 Mon.’s open int 455,781, up 55

