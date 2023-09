CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 600 602¾ 590½ 596½ —3¼ Mar 626½ 629¼ 617¼ 622½ —3¼ May 642¼ 646 634¼ 639¼ —3¾ Jul 652 654 643½ 648 —4 Sep 663 665¼ 655½ 659¼ —4¼ Dec 677 677¾ 670¼ 673¾ —4 Mar 687 687 686½ 686½ —3¼ Est. sales 36,440. Thu.’s sales 65,886 Thu.’s open int 379,901, up 2,428 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 471¼ 471¼ 469½ 470¼ — ½ Dec 486 488¾ 484 485½ — ¾ Mar 500 502¼ 498 499¼ — ¾ May 507½ 510½ 506¼ 507¼ —1 Jul 511¾ 513¾ 509¾ 511 — ¾ Sep 507 508 505 505¼ —1¼ Dec 510 510¾ 507½ 507½ —2½ Mar 519¾ 521½ 519 519 —1 Dec 493¼ 493¼ 493 493 Est. sales 62,734. Thu.’s sales 182,288 Thu.’s open int 1,256,937, up 8,449 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 495 509¾ 494½ 497½ +1 Mar 504¼ 515 504 509 +2¾ Est. sales 340. Thu.’s sales 310 Thu.’s open int 4,262, up 61 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1339 1339 1339 1339 —6 Nov 1360 1362 1352½ 1359½ Jan 1374¼ 1376½ 1367¼ 1373½ — ¼ Mar 1380¾ 1382 1373½ 1379½ May 1382½ 1384 1376¼ 1382 — ¼ Jul 1381 1381 1373¼ 1378½ —1½ Aug 1356¼ 1358 1350 1355¾ — ¾ Sep 1309 1310¼ 1302½ 1307 —2½ Nov 1289¼ 1291½ 1283 1289¼ — ½ Est. sales 89,016. Thu.’s sales 161,459 Thu.’s open int 731,729, up 11,614 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 63.65 63.65 63.65 63.65 —.21 Oct 62.10 62.30 61.29 61.95 —.14 Dec 60.78 61.21 60.16 60.95 +.17 Jan 60.33 60.78 59.80 60.55 +.25 Mar 60.02 60.47 59.55 60.30 +.32 May 59.70 60.13 59.27 60.01 +.35 Jul 59.24 59.62 58.82 59.54 +.34 Aug 58.52 58.78 58.17 58.78 +.37 Sep 57.53 57.53 57.53 57.53 —.04 Oct 56.74 56.74 56.74 56.74 +.16 Dec 56.08 56.54 55.90 56.54 +.44 Est. sales 71,212. Thu.’s sales 148,597 Thu.’s open int 466,531, up 7,660 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 403.10 406.90 403.00 406.50 +3.10 Oct 396.50 400.10 394.40 399.10 +2.70 Dec 395.30 399.00 393.20 397.80 +2.50 Jan 393.70 396.50 391.50 395.30 +1.90 Mar 390.20 391.80 388.00 390.50 +1.10 May 387.10 388.00 384.80 386.70 +.40 Jul 387.00 387.50 384.70 386.10 —.10 Aug 384.60 384.90 383.20 384.50 +.10 Sep 381.60 381.60 379.80 381.10 +.40 Oct 376.10 376.10 375.10 375.10 Dec 374.00 375.60 373.50 374.70 +.10 Est. sales 47,988. Thu.’s sales 100,118 Thu.’s open int 456,731

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.