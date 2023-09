CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 577½ 577½ 576½ 576½ +4 Dec 601¼ 611½ 599 610¾ +11½ Mar 626¾ 637¼ 624¾ 636½ +11½ May 641¾ 652½ 639¾ 651½ +11¼ Jul 648½ 659¼ 647¼ 658¾ +11 Sep 658¼ 668¼ 658 668 +9¾ Dec 671½ 681½ 671½ 681½ +9¾ Mar 684½ 684½ 684 684 +1 Est. sales 30,233. Tue.’s sales 75,090 Tue.’s open int 376,770, up 6,918 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 473½ 475¾ 471¼ 475¾ +4¾ Dec 488 490 485 489½ +3½ Mar 502¾ 504¾ 499¾ 504¼ +3¼ May 510¾ 512¾ 508¼ 512¼ +3 Jul 514¾ 516¼ 512 515¾ +3 Sep 509½ 511¼ 508¼ 511 +2½ Dec 513 514½ 512 514¼ +2 Mar 523¾ 525 523½ 525 +2¼ Sep 496¾ 502½ 496¾ 502½ +4½ Dec 495 498 495 496¾ +1¼ Dec 495¾ 495¾ 495¾ 495¾ +1½ Est. sales 57,216. Tue.’s sales 199,273 Tue.’s open int 1,229,700, up 7,868 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 493¼ 500½ 488 499½ +12 Mar 500¼ 508½ 500¼ 508½ +10½ Sep 497¾ 497¾ 497¾ 497¾ +1 Est. sales 147. Tue.’s sales 290 Tue.’s open int 4,125, up 22 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1365½ 1365½ 1364¾ 1364¾ +15¾ Nov 1377 1384¾ 1370 1380¾ +15¾ Jan 1390 1398 1383¾ 1393¾ +14¾ Mar 1396½ 1403 1389½ 1398 +13 May 1399¾ 1405 1392¼ 1399¼ +11 Jul 1395¼ 1402¼ 1390 1396¾ +9¾ Aug 1375¼ 1377½ 1367¼ 1372½ +7¾ Sep 1321½ 1328¼ 1320 1323¾ +5½ Nov 1303 1308 1299¼ 1301½ +2¾ Jan 1311¼ 1311¼ 1311¼ 1311¼ +8¼ Est. sales 99,782. Tue.’s sales 169,828 Tue.’s open int 716,200, up 2,428 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 65.50 65.98 65.50 65.81 —.19 Oct 64.26 64.43 63.60 63.96 —.30 Dec 62.81 62.99 62.13 62.56 —.25 Jan 62.18 62.35 61.54 61.92 —.25 Mar 61.62 61.80 61.08 61.38 —.26 May 61.17 61.34 60.60 60.94 —.24 Jul 60.66 60.77 60.07 60.36 —.28 Aug 59.59 59.76 59.39 59.66 —.17 Sep 58.50 58.70 58.50 58.54 —.42 Oct 57.66 57.66 57.66 57.66 —.39 Dec 57.28 57.41 57.15 57.19 —.38 Est. sales 42,646. Tue.’s sales 138,004 Tue.’s open int 454,449 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 409.20 411.50 408.10 411.00 +4.70 Oct 400.50 406.20 400.20 403.80 +4.50 Dec 399.00 405.10 398.50 402.70 +5.10 Jan 397.60 402.40 396.20 400.20 +5.00 Mar 394.30 396.80 391.10 394.80 +4.60 May 388.50 392.40 387.20 390.70 +4.30 Jul 389.00 391.40 386.50 389.80 +3.80 Aug 385.40 388.50 385.40 388.00 +3.90 Sep 385.20 385.20 381.20 384.10 +3.70 Oct 378.00 378.20 378.00 378.20 +3.40 Dec 375.20 378.00 374.50 377.80 +3.60 Est. sales 48,020. Tue.’s sales 101,391 Tue.’s open int 455,533

