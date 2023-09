CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 569¼ 569¼ 567 567 — ½ Dec 598¾ 602¾ 592¼ 600½ +5 Mar 624½ 628¼ 618½ 626 +4 May 641¼ 645 635¾ 642 +3 Jul 648¼ 652½ 644¼ 648½ +1¼ Sep 662 663 655½ 658¾ +½ Dec 672 676 669½ 671¾ —1 Mar 686¼ 686½ 682¼ 684 —1¼ Est. sales 30,088. Fri.’s sales 75,381 Fri.’s open int 370,013, up 5,908 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 466 470¼ 462½ 470¼ +5½ Dec 482¼ 486¾ 478½ 486¾ +5¼ Mar 497 501½ 493¾ 501½ +5 May 505 509¾ 502¼ 509½ +4½ Jul 509 513½ 506¼ 513½ +4¾ Sep 505¾ 508½ 503¼ 508½ +3¼ Dec 509¼ 512 508 512 +2½ Mar 520 522¾ 519¼ 522¾ +2¼ May 527¼ 528½ 527¼ 528½ +3 Dec 494¾ 495¼ 494 494 — ½ Dec 493 493 493 493 —1¼ Est. sales 91,646. Fri.’s sales 175,630 Fri.’s open int 1,221,653, up 12,018 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 486 492¼ 483 492 +5½ Mar 498 501¼ 497½ 500¾ +3½ Est. sales 136. Fri.’s sales 500 Fri.’s open int 4,103 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1359½ 1359½ 1348 1354¼ —2 Nov 1369 1376½ 1361½ 1366½ —2¾ Jan 1382½ 1390 1375 1379¾ —3 Mar 1387¼ 1394 1379½ 1384¼ —3 May 1390¼ 1396 1382 1386¾ —2½ Jul 1387¾ 1394¾ 1380¾ 1384½ —3¼ Aug 1368½ 1369 1356½ 1361¼ —2¾ Sep 1292¼ 1315 1292¼ 1312¾ —2¼ Nov 1291¾ 1298¼ 1286 1291½ —1½ Jan 1295¼ 1297 1293½ 1297 — ½ Nov 1233½ 1233½ 1233½ 1233½ +1½ Est. sales 76,050. Fri.’s sales 175,142 Fri.’s open int 713,791, up 8,571 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 66.22 66.28 65.65 65.77 —.78 Oct 64.73 64.83 63.76 63.88 —.87 Dec 63.18 63.39 62.29 62.45 —.84 Jan 62.57 62.69 61.67 61.88 —.76 Mar 61.85 62.06 61.08 61.39 —.64 May 61.12 61.51 60.66 60.93 —.54 Jul 60.46 60.91 59.94 60.40 —.43 Aug 59.54 60.01 59.53 59.62 —.37 Sep 58.56 59.20 58.25 59.10 +.03 Oct 57.90 57.90 57.90 57.90 —.16 Dec 57.04 57.73 57.04 57.32 —.24 Est. sales 49,353. Fri.’s sales 107,542 Fri.’s open int 457,033, up 436 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 413.00 413.00 405.00 405.00 —7.70 Oct 402.80 405.30 398.90 401.00 —.20 Dec 401.00 403.90 396.90 399.40 —.20 Jan 398.30 401.40 394.40 396.60 —.60 Mar 393.40 395.90 388.80 390.90 —1.10 May 389.00 392.10 385.10 386.10 —2.40 Jul 389.00 391.20 385.00 386.70 —1.70 Aug 387.00 388.00 383.20 383.90 —2.50 Sep 383.00 383.00 380.00 381.90 —.40 Oct 378.00 378.00 374.40 376.30 +.10 Dec 377.00 377.00 373.10 373.60 —1.70 Est. sales 47,524. Fri.’s sales 101,090 Fri.’s open int 456,483, up 1,351

