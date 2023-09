Nuevo audio de la princesa Diana afirma que Carlos se sintió decepcionado por tener un niño y no una niña cuando nació el príncipe Harry

(CNN) — Se ha hecho público un nuevo audio de la princesa Diana en el que habla de cómo el…

(CNN) — Se ha hecho público un nuevo audio de la princesa Diana en el que habla de cómo el príncipe Carlos —actual rey Carlos III— se sintió decepcionado porque iban a tener un niño y no una niña cuando nació el príncipe Harry.

La difunta princesa grabó una serie de cintas de audio en la década de 1990 y las hizo llegar en secreto al escritor Andrew Morton antes de su muerte en un accidente de tráfico a alta velocidad en 1997. Algunas de las grabaciones se escuchan por primera vez ahora en un documental que se estrenará el año que viene, titulado “Diana: The Rest of Her Story”.

El jueves se cumplieron 26 años de la muerte de Diana.

El programa Good Morning America de la cadena ABC pudo escuchar en exclusiva las cintas en las que Diana dice que su marido ni siquiera hablaba con Raine Spencer, la madrastra de Diana.

“Porque en el bautizo de Harry, Carlos se acercó a mamá y le dijo: ‘Sabes, estábamos muy decepcionados, pensamos que sería una niña'”, dijo.

“Y mamá le respondió enojada y le dijo: ‘Deberías darte cuenta de la suerte que tienes de tener un hijo que es normal'”, recordó.

El príncipe Carlos y Diana en Hawai, cuando Carlos todavía era un príncipe. (Crédito: Douglas Peebles/Corbis/Getty Images)

El príncipe Harry y su esposa Meghan anunciaron en enero de 2020 que se retiraban de sus funciones como miembros sénior de la familia real británica y que planeaban dividir su tiempo entre el Reino Unido y Norteamérica, mientras trabajaban para ser económicamente independientes.

En respuesta, la difunta reina Isabel II dijo entonces en un comunicado que dejarían de desempeñar funciones laborales y dejarían de recibir fondos públicos para deberes reales. Desde entonces, han aparecido en una docuserie de Netflix en la que se criticaba cómo les trataban los medios de comunicación y la familia real, mientras que Harry relató su pasado en sus memorias, “Spare”.

En las grabaciones recién publicadas, Diana también habla de la problemática relación que mantuvo con su madrastra.

“Y le dije: ‘Te odio tanto. Si supieras cuánto te odiamos todos por lo que has hecho. Has arruinado la casa. Te has gastado el dinero de papá’. Dije todo lo que pude”, dijo.

¿Dolor, Raine?

Diana recordó que Spencer reaccionó diciendo que “no tenía ni idea del dolor” que su madre hizo pasar a su padre.

La difunta princesa respondió: “¿Dolor, Raine? Esa es una palabra con la que ni siquiera sabes relacionarte. En mi trabajo y en mi función, veo a la gente sufrir como nunca has visto. ¿Y llamas a eso dolor? Le dije: “Tienes mucho que aprender”.

Su biógrafo, Andrew Morton, dijo el viernes en el programa Good Morning America de la cadena ABC que es realmente “conmovedor” escuchar su voz y sus opiniones de primera mano sobre la monarquía.

“Nunca pensó ni por un segundo que Camila llegaría a ser reina, así que tenemos una perspectiva muy diferente del desarrollo de la historia”, dijo Morton.

Hay siete horas de cintas en total. Cuando se le preguntó si publicaría más audios, Morton dijo: “Hay interés mundial, pero tendremos que ver qué pasa”.

