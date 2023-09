Muere Zoleka Mandela, nieta de Nelson Mandela, a los 43 años tras una batalla contra el cáncer

Johannesburgo, Sudáfrica (CNN) — Zoleka Mandela, nieta de Nelson Mandela, murió de cáncer a los 43 años, informó este martes…

Listen now to WTOP News

Johannesburgo, Sudáfrica (CNN) — Zoleka Mandela, nieta de Nelson Mandela, murió de cáncer a los 43 años, informó este martes un portavoz de la familia en un comunicado.

“Zoleka falleció en la noche del lunes 25 de septiembre, rodeada de amigos y familiares”, informó el comunicado que se compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Zoleka documentó su batalla contra el cáncer en su cuenta de redes sociales. El 23 de agosto escribió: “¿Qué les digo a mis hijos? ¿Cómo les digo que esta vez puede que no consiga vivir mi vida como una superviviente? ¿Cómo les digo que todo irá bien cuando no es así? Me estoy muriendo… No quiero morir”.

¿Quién fue Nelson Mandela y por qué su lucha contra el apartheid marcó el mundo?

La Fundación Nelson Mandela también emitió un comunicado este martes, en el que dijo que “extiende sus más sinceras condolencias a la familia Mandela por el fallecimiento de Zoleka Mandela, trágicamente anoche”.

“Lloramos la pérdida de una querida nieta de mamá Winnie y Madiba, y amiga de la Fundación”.

La Fundación la describió como “una incansable activista por la atención médica y la justicia”.

Zindzi Mandela, hija de Nelson Mandela, fallece a los 59 años

“Su labor de hacer conciencia sobre la prevención del cáncer y su inquebrantable compromiso para acabar con el estigma que rodea a la enfermedad seguirán inspirándonos a todos”, afirmó.

Su activismo también incluyó campañas de seguridad vial después de que su hija de 13 años, Zenani, muriera en un accidente de tráfico en 2010.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.