Muere el exreceptor de la NFL Mike Williams a los 36 años tras un accidente en una construcción

(CNN) — El exreceptor abierto de la NFL Mike Williams murió este martes por la mañana después de que se le retirara el soporte vital en un hospital de Tampa, Florida, tras un accidente sufrido durante una construcción, dijo su agente Hadley Engelhard a CNN. Williams tenía 36 años.

Williams estaba realizando trabajos de electricidad cuando resultó gravemente herido y requirió hospitalización, según Engelhard.

“Lo echaremos de menos. Luchó mucho toda su vida. Rezamos por su familia”, dijo Engelhard.

Williams fue reclutado por los Tampa Bay Buccaneers en la cuarta ronda del Draft de la NFL de 2010 procedente de la Universidad de Syracuse. El nativo de Buffalo, Nueva York, fue votado en segundo lugar para el Associated Press Offensive Rookie of the Year después de atrapar 65 pases para 964 yardas y 11 touchdowns. Fue titular en los 16 partidos de los Buccaneers.

Los Buccaneers y Syracuse Orange compartieron sus condolencias.

“Nos entristece la noticia de la prematura muerte de Mike Williams, que ha dejado a nuestra organización, a sus antiguos compañeros de equipo y a los aficionados con el corazón encogido. Enviamos nuestras más profundas condolencias a su familia y seres queridos mientras lloran esta tragedia”, escribieron los Buccaneers en las redes sociales.

El receptor abierto de los Tampa Bay Buccaneers Mike Williams (19) se libera durante un partido de fútbol americano de la NFL el 25 de septiembre de 2011, en Tampa. (Crédito: Brian Blanco/AP)

El director de atletismo de Syracuse, John Wildhack, dijo en un comunicado: “Nos entristece enterarnos del trágico fallecimiento del ex estudiante-atleta de Syracuse Mike Williams. Extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia de Mike, a sus amigos y a todos en la familia del fútbol de Syracuse que conocieron a Mike”.

Después de cuatro temporadas con Tampa Bay, Williams fue traspasado al equipo de su ciudad natal, los Buffalo Bills, donde jugó una temporada. En 2016, firmó con los Kansas City Chiefs antes de ser liberado cuatro meses después.

En su carrera, Williams tuvo 223 recepciones para 3.089 yardas y 26 touchdowns en 63 partidos de la NFL.

