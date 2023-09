Muere Charlie Robison, cantante y compositor de country, a los 59 años

(CNN) — Charlie Robison, artista de música country conocido por su canción “I Want You Bad”, murió en las útlimas…

(CNN) — Charlie Robison, artista de música country conocido por su canción “I Want You Bad”, murió en las útlimas horas, según un comunicado de su esposa compartido en Facebook.

“Con gran pesar comparto la noticia de que mi marido, Charlie Robison, falleció hoy, rodeado de su familia y amigos. Tengo el corazón destrozado. Por favor, recen por mí, por nuestros hijos y por nuestra familia”, escribió Kristem Robison en una publicación este domingo.

Un representante de la familia dijo a Associated Press que Robison murió en un hospital de San Antonio, Texas, tras sufrir un paro cardiaco.

La hermana de Robison, la también músico Robyn Ludwick, le rindió homenaje en un mensaje en las redes sociales.

“Mi corazón está roto de la manera más profunda e irreparable”, escribió en una publicación de Facebook. “Mi hermano mayor Charlie falleció en los brazos de sus seres queridos. Por favor, pongan algo de Charlie Robison en ‘repetición’. Él lo querría así”.

Según la biografía de su página web, Robison creció en Bandera (Texas), donde su familia fue propietaria de ranchos durante ocho generaciones.

“La música no solo era un elemento básico en el hogar de los Robison; incluso antes de que pudiera caminar, Charlie pasaba las noches de los sábados con sus padres en The Cabaret, la sala de baile local de C&W en el centro de Bandera. Pero la música que sonaba en la casa familiar iba desde rock’n’roll a cantautores y mucho más”, dice la biografía. “Así que no es de extrañar que Charlie, su hermano Bruce y su hermana Robyn Ludwyck disfruten de carreras musicales respetadas y aclamadas por la crítica como cantantes, compositores y artistas de grabación e interpretación”.

Fue durante sus estudios en la Southwestern Texas State University (que ahora se conoce como Texas State University) cuando Robison se dio cuenta de que la vida académica no era para él, según su sitio web. Convenció a su hermano Bruce para que abandonara los estudios con él y ambos se fueron a Austin a perseguir sus sueños musicales.

Los dos acabaron en un grupo llamado Chaparral y, tras pasar por Two Hoots and A Holler y The Millionaire Playboys, Robison se lanzó por su cuenta como cantante y compositor.

Su álbum de debut, titulado “Bandera”, salió a la venta en 1996. Firmó con el sello Lucky Dog de Sony, que publicó sus dos siguientes álbumes, “Life of the Party”, de 1998, y “Step Right Up”, de 2001, del que salió su éxito country Top 490, “I Want You Bad”.

Robison se casó en 1999 con Emily Strayer, miembro fundador de The Dixie Chicks, ahora conocidas como The Chicks. La pareja tuvo tres hijos antes de divorciarse en 2008.

Robison y su actual esposa dieron la bienvenida a un hijo en 2020.

Su ruptura con Strayer dio lugar a las canciones de ruptura de su álbum de 2009, “Beautiful Day”.

“Cuando pasas por algo así, el resultado es una escritura muy fructífera. Es muy yo, pero a la vez se aleja de todo lo que he hecho antes”, dijo en una entrevista sobre el álbum. “Es mi primer disco de tipo relación (…). Realmente se nota dónde estaba emocionalmente cuando lo escribí”.

Anunció a través de Facebook en 2018 que se retiraba de las presentaciones debido a un procedimiento quirúrgico en la garganta que ya no le permitía cantar.

