Los Miami Dolphins dan una clase magistral ofensiva al ganar 70-20 a los Denver Broncos

(CNN) — Los Miami Dolphins ofrecieron una clase magistral ofensiva este domingo al derrotar a los Denver Broncos por 70-20 y anotar la segunda mayor cantidad de puntos de un equipo en un partido de temporada regular en la historia de la NFL.

La victoria de Miami es solo la cuarta vez en la historia de la NFL que un equipo anota al menos 70 puntos, incluidos los playoffs, según ESPN Stats & Info.

El mariscal de campo de los Dolphins, Tua Tagovailoa, orquestó una primera mitad perfecta, completando 16 de 16 pases para 206 yardas con dos touchdowns y cero intercepciones para llevar al equipo a una ventaja de 35-13. Tagovailoa es el primer mariscal de campo desde 1991 en completar más de 15 pases sin un pase incompleto y lanzar para más de 200 yardas al medio tiempo.

El mariscal de campo de los Miami Dolphins, Tua Tagovailoa (derecha) habla con el mariscal de campo de los Denver Broncos, Jarrett Stidham, después de la victoria del domingo en Miami Gardens, Florida. Rebecca Blackwell/AP

Mientras tanto, los corredores de los Dolphins, Raheem Mostert y De’Von Achane, se combinaron para un total de ocho touchdowns y Miami estableció un récord de franquicia de 70 puntos en la victoria.

Achane terminó el partido con 203 yardas de carrera en 18 acarreos, mientras que Mostert sumó 142 yardas totales propias.

Tagovailoa y la mayoría de las estrellas del equipo fueron sustituidos del partido a principios del último cuarto. Tagovailoa terminó con cuatro pases de touchdown en 23 de 26 pases completados.

A finales del último cuarto, los Dolphins tuvieron la oportunidad de batir el récord de la temporada regular de la NFL de más puntos de la historia, pero optaron por arrodillarse en lugar de patear un gol de campo desde la yarda 28 de los Broncos.

El entrenador de los Dolphins, Mike McDaniel, se refirió a no batir el récord después del partido diciendo: “Me sentí como persiguiendo puntos, persiguiendo un récord que no es lo que vinimos a hacer aquí. Eso no influye en el resultado global de la temporada. Diez de cada diez veces concedes y te arrodillas en esas situaciones porque había un récord alcanzable, pero el mensaje que pensé que enviaría no estaba en consonancia con mi forma de ver las cosas”.

Washington estableció el récord de puntos en temporada regular en 1966 tras derrotar 72-41 a los New York Giants. Los Chicago Bears anotaron 73 puntos en una victoria por paliza contra Washington en el partido por el campeonato de la NFL de 1940.

Las 726 yardas totales de Miami establecen el récord de la franquicia de más yardas en un solo partido.

