Las turbulencias en la cúpula china plantean dudas sobre el Gobierno de Xi Jinping

Hong Kong (CNN) — Al inicio de su tercer mandato sin precedentes, Xi Jinping llenó las altas filas de China con una lista de funcionarios leales que presumiblemente esperaba allanarían el camino para lograr su gran visión para China.

Sin embargo, menos de un año después, una tormenta de turbulencias está agitando a la elite gobernante elegida personalmente por Xi, generando dudas sobre su juicio y debilitando la confianza internacional en su gobierno, en un momento en que China enfrenta importantes problemas económicos internos y un aumento en la competencia con Estados Unidos en el escenario mundial.

En sólo cuestión de meses, dos altos miembros del gabinete de China que sirvieron como interlocutores clave del país con el mundo han desaparecido. El ministro de Defensa, Li Shangfu, no ha sido visto en público durante tres semanas, lo que generó especulaciones de que está bajo investigación. Semanas antes, el ministro de Asuntos Exteriores Qin Gang fue destituido dramáticamente después de desaparecer de la vista del público durante un mes.

Su repentina ausencia se produce cuando Xi busca eliminar cualquier amenaza y vulnerabilidad percibidas en un esfuerzo por reforzar la seguridad nacional, en medio de crecientes tensiones con Occidente.

Tanto Li como Qin se encuentran entre los cinco consejeros de estado de China, un puesto de alto nivel en el gabinete que supera en rango a un ministro regular. Li también forma parte de la Comisión Militar Central, un poderoso organismo encabezado por Xi que comanda las fuerzas armadas.

Xi Jinping, presidente de China.

Mientras tanto, la sorpresiva destitución de dos altos generales ha sacudido la Fuerza de Cohetes del Ejército Popular de Liberación, una unidad de élite creada por Xi para modernizar las capacidades de misiles convencionales y nucleares de China, generando preocupaciones sobre una purga más amplia en el ejército.

El gobierno chino, que se ha vuelto aún más opaco bajo el gobierno de Xi, ofreció pocas explicaciones públicas sobre la serie de reestructuraciones de personal, ni mostró ningún interés en aclarar las inevitables especulaciones que han proliferado desde entonces.

Este martes, The Wall Street Journal informó que una investigación del Partido Comunista descubrió que Qin había estado involucrado en una relación extramatrimonial mientras se desempeñaba como enviado de China en Washington, citando a personas familiarizadas con el asunto. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China se negó a comentar sobre el informe.

La falta de transparencia sobre el destino de dos ministros de alto perfil asestó un golpe a la imagen internacional de Beijing, que ha promocionado su modelo político como más estable y eficiente que las democracias occidentales.

Los expertos dicen que la creciente incertidumbre entre la élite gobernante de China ha expuesto las vulnerabilidades de su sistema de partido único, que sólo han sido amplificadas por la concentración de poder personal de Xi durante lo que ahora es su tercer mandato.

“Lo que está sucediendo en China realmente representa y ha reflejado un riesgo político absolutamente tremendo que emana de Beijing”, dijo Drew Thompson, investigador principal de la Universidad Nacional de Singapur.

Li Shangfu, ministro de Defensa de China, inspecciona una guardia de honor en Singapur el 1 de junio durante el Diálogo de Shangri-La. Crédito: Lionel Ng/Bloomberg/Getty Images

“El riesgo político reside tanto en Xi Jinping y su relación con sus subordinados cuidadosamente seleccionados, como también en la falta de reglas y normas establecidas que gobiernen los comportamientos en el sistema”.

Como ministro de Defensa, un papel en gran medida ceremonial en el sistema chino, Li no comanda fuerzas de combate. Pero es una cara importante de la diplomacia militar de China hacia el mundo exterior, dijo James Char, investigador de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam de Singapur.

“Si Li Shangfu está realmente en problemas, Beijing será percibido de manera muy negativa por haber destituido a dos consejeros de Estado tan pronto en el tercer mandato de Xi Jinping”, dijo.

Desde que fue ascendido al cargo en marzo, Li viajó dos veces a Moscú para reunirse con su homólogo ruso, visitó al presidente de Belarús en Minsk y estrechó la mano del secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, en una conferencia de seguridad en Singapur.

Sin embargo, en las últimas semanas, Li supuestamente se ha perdido una serie de compromisos diplomáticos, incluida una reunión anual sobre defensa fronteriza con funcionarios vietnamitas y una reunión con el jefe de la Armada de Singapur en Beijing.

Pero los expertos señalaron que hay un lado positivo en la misteriosa ausencia de Li cuando se trata de esfuerzos para estabilizar las relaciones entre Estados Unidos y China.

Li fue sancionado por Estados Unidos en 2018 por la compra de armas rusas por parte de China, y Beijing ha sugerido repetidamente que Estados Unidos no se reunirá con Li a menos que se revoquen las sanciones.

Si Li fuera destituido como ministro de Defensa, podría abrirse una ventana para la reanudación de las conversaciones militares de alto nivel entre las dos superpotencias.

Qin Gang, exministro de Exteriores de China, fue reemplazado tras semanas sin aparecer en público, ahondando el misterio de su destino final como miembro del Partido Comunista de China.

“Xi no pudo escapar de la culpa”

La posible caída de los propios leales a Xi afectaría negativamente al máximo líder, quien ha concentrado el poder y la toma de decisiones en sus propias manos a un nivel nunca visto en China en las últimas décadas, dicen analistas.

“Dos consejeros de Estado promovidos por Xi por sí solos se habían metido en problemas en seis meses; por mucho que las autoridades intentaran defenderlo, Xi no pudo escapar de la culpa”, dijo Deng Yuwen, exeditor de un periódico del Partido Comunista que ahora vive en Estados Unidos.

“Habrá preguntas dentro del partido sobre qué tipo de personas ha colocado en puestos importantes”.

Rahm Emanuel, embajador de Estados Unidos en Japón, incluso comparó la formación del gabinete de Xi con la novela de Agatha Christie “And Then There Were None”.

“¿Quién va a ganar esta carrera por el desempleo? ¿La juventud china o el gabinete de Xi?”, escribió el embajador en X, la plataforma antes conocida como Twitter.

China ya está luchando contra una serie de problemas económicos, desde un desempleo juvenil récord y una creciente deuda de los gobiernos locales hasta una creciente crisis inmobiliaria. La creciente incertidumbre en el círculo gobernante de Xi corre el riesgo de alimentar una crisis de confianza en la segunda economía más grande del mundo, señalaron los analistas.

“La última purga de alto nivel de Xi subraya su creencia de que la cohesión ideológica, no el desempeño económico o la percepción de destreza militar, son las piedras angulares de la fortaleza de una nación, una lección que aprendió del colapso de la Unión Soviética”, dijo Craig Singleton, investigador principal sobre China en la Fundación para la Defensa de las Democracias de Washington.

“La destitución de Li puede no afectar seriamente las relaciones estatales de China, pero casi con certeza reforzará las crecientes preocupaciones de la comunidad empresarial internacional respecto de la extralimitación del partido y la disminución de la transparencia en China”.

Lucha contra la corrupción

El líder militar Li, de 65 años, se inició en uno de los principales sitios de lanzamiento de satélites de China en la provincia suroccidental de Sichuan, y ascendió de rango hasta convertirse en su director.

Después de tres décadas en el centro de lanzamiento, fue ascendido a trabajar en la sede de armamento del EPL en 2013, poco después de que Xi llegara al poder.

Se cree que Li es un protegido del general Zhang Youxia, amigo de la infancia de Xi y aliado más cercano en el ejército. En una señal de su prominencia, Zhang fue ascendido a primer vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC) durante la reorganización del liderazgo en octubre pasado a pesar de haber superado con creces la edad de jubilación no oficial.

De 2017 a 2022, Li estuvo a cargo de la adquisición de armas de China como jefe del Departamento de Desarrollo de Equipos de la CMC, cargo que ocupó anteriormente Zhang.

En julio, días antes de que los dos principales generales de Rocket Force fueran abruptamente destituidos, el Departamento de Desarrollo de Equipos anunció una nueva ofensiva contra las prácticas de adquisiciones corruptas, pidiendo información sobre actividades cuestionables que se remontan a 2017, coincidiendo con el momento en que Li tomó el mando. del departamento.

Desde que llegó al poder, Xi ha llevado a cabo una implacable campaña anticorrupción, que atrapó a cientos de altos funcionarios y generales y a millones más de cuadros de nivel inferior.

“Si miras hacia atrás diez años atrás, Xi Jinping todavía está luchando contra la corrupción. Todavía está luchando contra la deslealtad. Todavía expresa su preocupación por la lealtad del Ejército hacia el partido”, dijo Thompson, investigador de la Universidad Nacional de Singapur.

“Esto realmente revela algunos problemas fundamentales en la naturaleza de la gobernanza en Beijing. La falta de controles y equilibrios, la excesiva dependencia del control del partido desde arriba no hace nada para eliminar los incentivos que sustentan los comportamientos que constantemente están tratando de erradicar”.

“Tales purgas seguirán ocurriendo”

Aunque ya ha acumulado más poder que cualquier otro líder chino en las últimas décadas, Xi todavía está redoblando su campaña para consolidar su autoridad en el partido y el Ejército.

La semana pasada, mientras aumentaban las especulaciones sobre el paradero del ministro de Defensa, Xi pidió unidad y estabilidad dentro del Ejército durante una inspección en el noreste de China.

“La falta de confianza política entre los individuos en el sistema es un factor subyacente de esta campaña”, dijo Thompson.

Xi no es el único líder chino que se ha vuelto contra su propio círculo después de acumular un poder personal inigualable. El presidente Mao Zedong, padre fundador de la China comunista y líder más poderoso antes de Xi, purgó a muchos de sus aliados de confianza en la Revolución Cultural.

Char, experto de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam, advirtió que las sacudidas políticas no sugieren que Xi esté perdiendo el control del poder.

“El mero hecho de que pueda destituir a quien quiera… dice mucho sobre el grado de control que Xi ha logrado”, dijo Char.

Pero señaló que la desaparición de Li y Qin es un síntoma del gobierno centralizado de un solo partido en China.

“Hasta que Xi Jinping tenga el coraje de reformar todo el sistema político… Estoy muy seguro de que este tipo de purgas seguirán ocurriendo”.

— Simone McCarthy de CNN contribuyó con el reportaje.

