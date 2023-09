Las drogas se venden al aire libre en el distrito Tenderloin de San Francisco. Esta es la lucha para frenarlo

(CNN) — La Patrulla de Caminos de California puede ser mejor conocida por las persecuciones en las autopistas y el…

(CNN) — La Patrulla de Caminos de California puede ser mejor conocida por las persecuciones en las autopistas y el glamour hollywoodiense de sus policías en motocicleta en programas de televisión como “ChiPs”. Pero ahora la famosa agencia está patrullando las calles del distrito Tenderloin de San Francisco como parte de un esfuerzo de varias agencias para acabar con el tráfico desenfrenado de drogas que está diezmando el área de 50 cuadras.

Hace poco, un día, CNN vio cómo miembros del grupo de trabajo arrestaban a un presunto traficante de drogas acusado de vender metanfetamina y fentanilo. Dentro de una bolsa de plástico: 33 gramos de fentanilo que, según estimaciones del oficial del agente de la Patrulla de Caminos Andy Barclay, en el peor de los casos, podrían matar a miles de personas.

“Estamos viendo alrededor de 16.500 dosis fatales de fentanilo puro en esa pequeña bolsa. Sí, potencialmente podrían morir 16.500 personas”, dijo Barclay.

El gobernador de California, Gavin Newsom, encabeza la represión añadiendo recursos a un problema que no es exclusivo de San Francisco, pero que entró en el centro de atención nacional mientras los políticos liberales de la ciudad enfrentan el escrutinio por lo que se percibe como un aumento en la delincuencia.

La oficina del alcalde de San Francisco, London Breed, dice que la Patrulla de Caminos de California (CHP) realizó 100 arrestos relacionados con drogas desde el 30 de mayo. En los últimos tres meses, según su oficina, las agencias locales han arrestado a 300 presuntos traficantes de drogas, y las agencias locales y estatales han incautado 103 kilos de narcóticos, incluidos 56 kilos o 123 libras de fentanilo, el opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína.

“Estoy orgulloso de los esfuerzos de CHP y CalGuard para salvar vidas y cerrar el oleoducto de veneno de Tenderloin y responsabilizar a los narcotraficantes”, dijo Newsom un mes después de transferir algunos recursos de CHP de las autopistas del estado a las calles de la ciudad.

Tiendas de campaña en plena calle del distrito Tenderloin, en San Francisco. (Crédito: CNN)

El Tenderloin se considera la zona cero del mercado de drogas al aire libre de San Francisco, que solo se expandió después de covid-19, lo que obligó a Breed a declarar el estado de emergencia en 2021. Es común ver a personas usando y vendiendo drogas. Los desechos humanos, las agujas usadas y los casquillos de bala ensucian las aceras. Toda la miseria se encuentra a pocos pasos de la popular Union Square de la ciudad, el distrito comercial central que atrae a los turistas a sus hoteles y tiendas de lujo.

A pesar de la gran represión, los residentes y dueños de negocios le dijeron a CNN que no ven los resultados en su vida diaria.

Ninguna de las personas con las que habló CNN quería aparecer ante la cámara por temor a represalias y acoso, excepto Martha Hughes. Ha vivido en Tenderloin durante 24 años. “No les tengo miedo, no tengo miedo de nada”, afirmó. Ella ha visto de primera mano el deterioro de la zona. “Más drogadictos, más traficantes de drogas”, afirmó. “Es simplemente malo”.

Ella apoya la represión policial, pero no cree que esté funcionando. Su plan es irse cuando pueda encontrar una situación de vida más asequible.

“Me mudaré en un par de años. Tuve que operarme este año así que no tengo dinero, pero me iré de aquí tan pronto como pueda pagarlo. Culpo de todo esto a los políticos y realmente no parece importarles. Hablan mucho, pero en realidad no hay suficiente acción”, dijo Hughes.

Nueva fiscal de distrito, viejos problemas

Uno de esos políticos es la fiscal de distrito de San Francisco, Brooke Jenkins. Fue elegida en 2022 después de que los votantes, hartos de la delincuencia, quitaran su apoyo al anterior fiscal de distrito, Chesa Boudin.

“Parece que estamos fallando como líderes de la ciudad”, dijo a CNN. “Quiero que sepan que estoy trabajando todos los días para que la situación cambie. Pero soy sólo una parte de este sistema. He tenido que ser muy explícita sobre el hecho de que hay otra parte del sistema en este momento que les está fallando”.

Jenkins dice que su oficina ha presentado casi 1.000 casos de tráfico de drogas y ha tratado de detener a los infractores más graves en espera de juicio.

“Desafortunadamente, están regresando a la calle en bicicleta casi inmediatamente después de que se presentó el arresto en nuestro caso hasta la fecha”, dijo, señalando con el dedo a los jueces del tribunal superior.

CNN no pudo confirmar de forma independiente las afirmaciones de Jenkins. El Tribunal Superior de San Francisco no hizo comentarios.

El año pasado, Jenkins dijo que su oficina presentó mociones para mantener tras las rejas a 200 de los traficantes de drogas más atroces mientras esperan el juicio. De las 200 mociones de detención que se presentaron, sólo 17 fueron concedidas, según Jenkins. Los jueces permitieron que el resto saliera bajo palabra. En estos casos, el acusado acepta comparecer ante el tribunal cuando sea necesario y cumplir con las restricciones o condiciones impuestas. En algunos casos, dijo Jenkins, los sospechosos no regresaron a las fechas de las audiencias o violaron la ley mientras estaban en libertad.

“No voy a asumir la culpa cuando mis fiscales entren y argumenten que estas personas tienen que permanecer bajo custodia. Los jueces no están haciendo su parte y eso tiene que ser revelado”, dijo Jenkins.

