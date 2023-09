Las cinco propuestas clave de Juan Schiaretti como candidato presidencial en las elecciones en Argentina

(CNN Español) — “Queremos un país normal”. Así comienza la plataforma electoral de Hacemos por Nuestro País que lleva como…

(CNN Español) — “Queremos un país normal”. Así comienza la plataforma electoral de Hacemos por Nuestro País que lleva como candidato a presidente al gobernador de la provincia de Córdoba Juan Schiaretti, que se presenta como una opción peronista no kirchnerista acompañado de varios desencantados con el liderazgo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como su candidato a vice, el ex ministro de Transporte y del Interior, Florencio Randazzo.

“Argentina debe recuperar el funcionamiento institucional correcto y esto significa respetar a rajatabla la Constitución, las leyes de independencia de poderes, la libertad de prensa y hay otro elemento que me parece que está jugando en contra a que nuestro país pueda superar la dificultades y que es la grieta, que también inventó el kirchnerismo hace más de 12 años y que lamentablemente el gobierno de Mauricio Macri entró en esa grieta y fue seguramente uno de los motivos por los cuales él fracasó”, sostuvo en un encuentro de la Sociedad Rural en julio.

Sin embargo, las críticas de Schiaretti no son solo para el kirchnerismo y el macrismo. También apuntó al candidato de La Libertad Avanza, el populista de derecha Javier Milei, que fue el candidato más votado a nivel nacional en las primarias, pero también en su bastión, Córdoba, dejando a Schiaretti segundo.

“Expresamos la unión de los argentinos, el respeto a las instituciones y la gestión”, sostuvo en el relanzamiento de campaña a principios de mes, donde agregó: “Lo que hay de nuevo en nuestra patria es el cotejo por un lado de quienes plantean ideas que no se aplicaron en ningún orden del mundo y por otro lado estamos los que siempre defendimos la gestión”.

Otra diferencia con el candidato libertario es la concepción de la justicia social. Mientras Milei la rechaza, para el cordobés “es la base de toda acción pública y hace a la esencia del programa de gobierno”.

“Venimos a decirle a los argentinos que nosotros frente a ideas locas y a recetas que ya fracasaron – quienes han gobernado en los últimos años claramente han fracasado- ¿Qué ofrecemos? Experiencia en la gestión y sentido común ofrecemos”, agregó el candidato a vice Randazzo.

Economía: Déficit cero y eliminación de subsidios a la energía

En materia económica, Schiaretti propone “un plan de estabilización macroeconómica que tiene que estar basado en no tener déficit fiscal”. Según el candidato, para lograrlo “no es necesario un ajuste salvaje” haciendo foco en tres cuestiones: Evitar la superposición de tareas entre el Estado Nacional, las provincias y los municipios; eliminar o reducir los subsidios a la energía; y eliminar el déficit de las empresas públicas.

Esto no supone necesariamente privatizar las empresas estatales: “Antes que esa discusión, primero no tienen que dar déficit, no importa si la empresa es pública o privada, es otro debate”, sostiene.

En cuanto a la inflación, en su plataforma Schiaretti propone “prudencia y disciplina en la emisión monetaria, equilibrio fiscal y recomposición de reservas”.

Eliminación progresiva de las retenciones a las exportaciones

Otro de los puntos en los cuales hace hincapié es en el “federalismo real” y en la distribución equitativa de los recursos entre las provincias y el gobierno nacional. Eso incluye “acordar un convenio de coparticipación federal real, equitativo y justo”

Por eso, en temas tributarios, Schiaretti apela a una de sus principales diferencias con el kirchnerismo: los tributos a las exportaciones del agro, las llamadas retenciones.

Desde que en 2007 asumió la gobernación de Córdoba, una provincia netamente agropecuaria, Schiaretti estuvo en contra del esquema tributario propuesto por el kirchnerismo y de la “resolución 125”, que desde entonces enfrentó al gobierno nacional con los productores agrarios.

Así Schiaretti propone un “sistema tributario simplificado, estable y progresivo, que no penalice la producción con malos impuestos, como son actualmente las retenciones a las exportaciones, a las que hay que eliminar de manera gradual”

Educación pública

Schiaretti propone la “universalización” de las salas de tres años como “mecanismo de promoción de la igualdad”; la ampliación de la jornada extendida en el nivel primario, “sostener y mejorar la educación superior y el presupuesto de las universidades públicas” y crear un “cuarto nivel” educativo para jóvenes y adultos, asociado al mundo del trabajo y la formación laboral. Sin embargo, en su plataforma no explica en qué difiere esta última propuesta de los centros de educación terciaria y de formación profesional ya existentes.

Salud pública y derechos para la mujer

En estas áreas, la plataforma de Schiaretti propone distintas iniciativas, pero todas coordinadas por el Estado.

En materia de salud, propone impulsar una reforma que establezca una “autoridad única del Sistema Nacional de Salud” y la creación de un “Sistema Integrado de Atención en Salud Mental”, que incluya los consumos problemáticos.

Por otro lado, quiere promover la generación de empleo de calidad para mujeres y diversidades con rebajas o eliminación de aportes patronales a la contratación en el sector privado.

Además, plantea crear centros de cuidado para la primera infancia, como el modelo Sala Cuna, desarrollado en Córdoba en una gestión asociada entre el Estado provincial y los municipios para alentar el empleo y la educación de madres en situación de vulnerabilidad, y la “desgravación o financiamiento de servicios como guarderías o jardines maternales, compensaciones salariales adicionales, y la extensión de la licencia por maternidad y paternidad”

Su plataforma, que también incluye apartados sobre la seguridad y el ambiente, finaliza diciendo que “con estos principios y bases pretendemos hacer de la República Argentina el mejor lugar del mundo para vivir y desarrollarnos como personas”.

