Las autoridades buscan ayuda para identificar graneros en las investigaciones de casos sin resolver del asesino en serie BTK

(CNN) — Un equipo policial en el noreste de Oklahoma cree que el prolífico asesino en serie conocido como BTK puede ser responsable de varios casos adicionales de personas desaparecidas y homicidios sin resolver. Ahora esperan que el público pueda ayudarlos a identificar graneros y silos en Oklahoma, Kansas y Missouri que el autoproclamado asesino de BTK Dennis Rader dibujó en dibujos detallados nunca antes vistos.

El mes pasado, la oficina del sheriff del condado de Osage confirmó públicamente que estaba investigando a Rader como el “principal sospechoso” en un caso sin resolver de 1976 en su jurisdicción y varios otros crímenes sin resolver en tres estados.

Los investigadores creen que el asesino pudo haber enterrado a Cynthia Dawn Kinney, de 16 años, en un granero cerca de la frontera entre Kansas y Oklahoma. Kinney fue vista por última vez en una lavandería en Pawhuska, Oklahoma, en 1976. Su cuerpo nunca ha sido encontrado.

CNN obtuvo imágenes de los dibujos de Rader, que fueron recuperadas por primera vez por las autoridades después de su arresto en 2005.

Rader se declaró culpable de 10 asesinatos que tuvieron lugar entre los años 1970 y 1990 en Wichita, Kansas, por los que cumple 10 cadenas perpetuas consecutivas en una prisión estatal. En una carta encontrada mucho antes de su captura, sugirió que debería llamarse “BTK”, abreviatura en inglés de “atar, torturar, matar”.

En entrevistas recientes en prisión, Rader dijo al sheriff del condado de Osage, Eddie Virden, y a otras autoridades locales que no cometió ningún otro asesinato.

Un abogado del asesino en serie se negó a hacer comentarios a CNN.

Jean Casarez de CNN se sentó con el sheriff Virden para una entrevista exclusiva sobre los dibujos de Rader que Virden espera que el público pueda ayudar a identificar.

El sheriff inició una investigación en enero analizando los escritos, bocetos y otras pruebas de Rader que obtuvo de la Policía de Wichita, y encontró lo que él cree que son conexiones potenciales con varios casos sin resolver en el área.

Los funcionarios recuperaron cientos de bocetos entre las pertenencias de Rader después de su arresto hace años, pero con la ayuda de expertos, el equipo de Virden cree que algunas raras imágenes en color pueden representar más crímenes que cometió Rader.

Meses después de la desaparición de Kinney, la oficina del sheriff del condado de Osage documentó una llamada anónima de un hombre que afirmaba que el cuerpo de la adolescente podía encontrarse en un antiguo granero a lo largo de la frontera entre Oklahoma y Kansas, dijo Virden a CNN.

Aunque los investigadores pudieron localizar al agente que respondió a la llamada en ese momento, el granero sigue siendo un misterio.

Rader ahora es conocido por sus característicos juegos del gato y el ratón, que envían pistas sobre sus asesinatos a las autoridades en los años previos a su arresto.

El equipo de Virden cree que un granero ubicado muy cerca de un silo probablemente era el lugar favorito de Rader.

(Crédito: oficina del sheriff del condado de Osage)

“Esperamos que al hacerlos públicos [los dibujos], alguien pueda reconocer uno de estos graneros o las características únicas en ellos, o la cercanía del silo al granero o posiblemente incluso haya encontrado elementos que no sabían por qué estaban allí y que podrían ser muy importante en este caso”, dijo Virden a CNN.

“Incluso si el granero ya no está allí. Todavía nos gustaría esa información”.

Recientemente, las fuerzas del orden interceptaron comunicaciones de Rader en prisión que revelaban que todavía puede haber algunos artículos ocultos en viejos graneros, según el sheriff.

Rader dibujaba a menudo, según su hija Kerri Rawson. Perfeccionó sus habilidades en una clase de dibujo en la universidad, dijo Rawson a CNN.

“Mi padre dibujaba en nuestra casa, trazaba planos para los jardines”, dijo Rawson. “Y mi papá necesitaba estar siempre afuera y en el aire y el invierno era duro para él. Y entonces tuvimos que encontrar cosas que él pudiera hacer porque cuando entraba y estaba demasiado encerrado, se enojaba mucho”.

Y amaba los graneros y los silos.

“A mi padre le encantan los graneros y los silos. Cada vez que conducíamos para ir a acampar, pescar o ir a la universidad, él decía absolutamente esto: como dijo, quiero retirarme aquí. Y se burlaba de mi mamá por eso”, le dijo Rawson a Jean Casarez de CNN en una entrevista. “Y luego de que lo arrestaran, descubrimos más tarde que tenía fantasías masivas sobre esos lugares específicos. Así que ahora estamos conduciendo tratando de encontrarlos en mi memoria y anotándolos porque tenemos que ir a ver si hay alguien desaparecido o enterrado allí”.

Una fascinación por los graneros

CNN obtuvo en exclusiva imágenes digitales de los inquietantes bocetos de Rader, que muestran a tres mujeres atadas en lo que los investigadores creen que son graneros.

Un dibujo muestra lo que parece una mujer joven amordazada y atada de brazos y piernas. Los funcionarios señalan las tuberías negras que atraviesan las paredes del granero.

(Crédito: oficina del sheriff del condado de Osage)

“La razón por la que tendrías eso es que si estuvieras moviendo ganado por allí, esas barras evitarían que el ganado golpeara probablemente la hojalata o la madera en el exterior del granero, de modo que si un animal lo golpeara, ya sabes, no abolles la lata ni golpees la madera del exterior”, dijo el sheriff a CNN.

Los investigadores del condado de Osage creen que el boceto podría estar relacionado con una mujer desaparecida vista por última vez en el sureste de Kansas en 1991.

Su nombre no se ha hecho público en relación con Rader en este momento.

“Sabemos por lo que Dennis dijo en esta fotografía exacta que era un dibujo que creó a partir de un granero real”, dijo Virden a CNN.

Otro dibujo en color muestra a una víctima femenina atada y amordazada con un top rojo.

(Crédito: oficina del sheriff del condado de Osage)

“Ese sería un granero que tenía listones de madera. Ya sabes, posiblemente un poste redondeado, pero en esa área del granero posiblemente tendría un piso de madera, ya sabes, y muchas veces en los cuartos de aperos dentro de los graneros o en las salas de alimentación o almacenamiento. No dejaban piso de tierra porque no tenían ganado en esa zona”.

Un tercer dibujo, hecho por Rader con tinta negra, muestra un ángulo que mira fijamente a una mujer acostada en el espacio de un desván de un granero atada por el cuello a un poste de escalera. La construcción de la escalera llamó la atención de las autoridades.

“El poste de soporte parece tener un soporte y luego un perno que lo atraviesa para mantener todo unido”, dijo Virden.

(Crédito: oficina del sheriff del condado de Osage)

Evidencia recién descubierta

El mes pasado, el equipo de Virden descubrió lo que Rader llamó un “escondite” que contenía nueva evidencia no descubierta previamente por las autoridades en el lote que alguna vez fue la casa de su familia. Entre los artículos recuperados se encontraban materiales de sumisión, informó anteriormente CNN.

Los funcionarios de la ciudad demolieron la casa en Park City, Kansas, en los años posteriores a su arresto, pero el agujero reforzado, según Virden, permaneció intacto a casi un metro de profundidad.

El propio Rader condujo a los investigadores de regreso al lugar. El equipo de Virden descubrió una carta que escribió en 2008 desde la prisión en la que describía objetos que escondía bajo el suelo de un cobertizo detrás de su casa.

Ahora los investigadores del condado de Osage esperan que las agencias estatales y federales intervengan para ayudar a procesar la evidencia que aún podría contener ADN para conectar al asesino en serie con los casos sin resolver o descartarlo como sospechoso.

También esperan probar los “trofeos” recuperados en 2005, que coincidan con la descripción de los elementos vistos por última vez con las víctimas en los casos sin resolver.

Un portavoz de la oficina local del FBI en Kansas City dijo que no tenían conocimiento de que el FBI estuviera ayudando activamente en ninguna investigación actual relacionada con BTK.

La Oficina de Investigaciones de Kansas se reunió con funcionarios del condado de Osage, pero no ayudó en ninguna búsqueda de propiedad, según Melissa Underwood, directora de comunicaciones de la agencia.

La policía de Pawhuska, Oklahoma, encontró un recurso inesperado en la hija del asesino en serie, que se unió al equipo como voluntaria.

Rawson ha recorrido viejos lugares con los investigadores, recordando recuerdos de la infancia que podrían ser significativos, le dijo a CNN.

Y se enfrentó a su padre por primera vez en 18 años, visitándolo dos veces en prisión en los últimos meses.

¿Qué hace que alguien se convierta en un asesino en serie? Según los expertos, es una combinación maligna de factores

Rader, que ahora tiene 78 años, está encarcelado en el Centro Correccional El Dorado en Kansas.

Rawson habló por primera vez con el hombre al que dice que todavía ama como padre sobre sus crímenes como asesino en serie BTK.

No pudo obtener una confesión, le dijo a CNN. “Está literalmente sentado a dos metros frente a mí. No me ha visto en 18 años y me está mintiendo”.

A Rawson y a los investigadores les preocupa que el tiempo no esté de su lado a medida que las pruebas envejecen y la salud de Rader empeora en prisión.

“Se está pudriendo”, dijo su hija.

“Tiene una escoliosis muy severa. Está en silla de ruedas, no le quedan dientes, así que ni siquiera parece tener mandíbula”, dijo Rawson. “Pasó de ser un hombre vivaz que caminaba conmigo justo antes de ser arrestado, a ser un hombre mayor, ya sabes, con las piernas envueltas con vendas”.

Rader tiene acceso a un teléfono, televisión y una tableta con capacidad para Internet, según un portavoz del Centro Correccional El Dorado.

No ha hablado públicamente desde que las autoridades desenterraron su antigua residencia familiar, una medida poco característica de su padre, según Rawson.

Durante su reciente visita, Rawson le dijo a su padre que se sentaría con él en prisión durante meses seguidos para conocer todas las cosas que había hecho, si Rader confesaba más crímenes. Él no la ha aceptado, dijo Rawson, pero ella no dejará de intentarlo.

“Ahora no estoy en contacto con él fuera de los muros, porque no es seguro. Si mi padre está escuchando esto, necesita entender que la fuerza que soy yo viene por él porque ya me harté”, dijo Rawson a CNN.

“Tengo la esperanza de que incluso si mi padre no hizo nada de esto, obtendremos algunas respuestas porque hay demasiados desaparecidos y muertos en el Medio Oeste y ya se acabó”, dijo Rawson.

