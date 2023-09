La vacuna más reciente contra el covid-19 ya está aquí. Te contamos dónde y cuándo vacunarte

(CNN) — Ahora que la Administración de Alimentos y Medicamentos y los Centros para el Control y la Prevención de…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Ahora que la Administración de Alimentos y Medicamentos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (FDA y CDC, respectivamente) dieron su visto bueno, no tendrás que esperar mucho para recibir la vacuna contra el covid-19 actualizada. Las principales cadenas de farmacias ya han empezado a ofrecer citas para vacunarse.

Los fabricantes afirman que las vacunas de ARNm modificado de Moderna y Pfizer/BioNTech son eficaces contra la cepa EG.5, actualmente dominante en Estados Unidos, así como contra otras variantes emergentes.

Las autoridades sanitarias instan a la población a vacunarse lo antes posible. Los casos y hospitalizaciones por covid-19 siguen aumentando y la amenaza de otros virus respiratorios, como la influenza y el VSR, se cierne sobre este otoño boreal. Por primera vez, hay vacunas disponibles contra los tres.

Esto es lo que necesitas saber sobre cuándo y dónde vacunarte para mantenerte sano este otoño.

Quién debe vacunarse

Todas las personas a partir de los 6 meses de edad deben recibir la vacuna actualizada contra el covid-19, según los CDC.

El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC, un grupo de expertos que asesora a la agencia en materia de vacunas, declaró este martes que todas las personas a partir de los 5 años de edad deberían recibir este año al menos una dosis de la vacuna actualizada de ARNm contra el covid-19.

Los niños de 6 meses a 4 años que se vacunen por primera vez deben recibir dos dosis de la vacuna de Moderna y tres dosis de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer, y al menos una de las dosis debe ser de la vacuna actualizada.

El comité también recomendó que las personas con inmunodeficiencia moderada o grave reciban al menos tres dosis de la vacuna contra el covid-19, y que al menos una de ellas sea la vacuna actualizada. También tienen la opción de recibir una vacuna actualizada adicional más adelante en el año.

La FDA aprueba dos vacunas actualizadas contra el covid-19 que apuntan a las variantes en circulación

El comité no ha decidido si los mayores de 65 años necesitarán otra dosis de la vacuna actualizada dentro de unos meses. La mayoría de los adultos mayores cumplieron los requisitos para recibir una segunda dosis de la vacuna bivalente contra el covid-19 la pasada primavera boreal.

“El comité está muy comprometido con la equidad, para asegurarse de que todo el mundo en nuestro diverso país tenga acceso a la vacuna”, dijo el Dr. William Schaffner, profesor de la División de Enfermedades Infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville y exdirector médico de la National Foundation for Infectious Diseases.

Esto significa recomendar más dosis a las personas con mayor riesgo de enfermedad grave, como los mayores de 65 años, las personas con sistemas inmunológicos debilitados o enfermedades subyacentes y las personas que viven en residencias de ancianos o están embarazadas.

Son estas personas las que más se beneficiarán de las nuevas vacunas, según el Dr. Dan Barouch, director del Centro de Virología e Investigación de Vacunas del Centro Médico Beth Israel Deaconess, que no participó en el desarrollo de ninguna de las nuevas vacunas, pero que anteriormente colaboró en el estudio de la vacuna de Johnson & Johnson.

La apatía y la fatiga por el covid-19 son reales. Aprende aquí cómo afrontarlas

“El objetivo principal de estas vacunas es reducir el riesgo de enfermedad grave, que es un objetivo muy importante, pero no es probable que estos refuerzos proporcionen una protección franca contra la adquisición de la infección y probablemente solo un efecto modesto sobre la enfermedad leve”, dijo. “Así pues, es probable que estos refuerzos sean importantes para las personas que corren un riesgo grave de contraer la enfermedad”.

También se espera que la influenza y el VRS circulen este otoño e invierno, creando una triple amenaza de infecciones pulmonares.

Las vacunas anuales contra la influenza ya están disponibles, y los CDC las recomiendan para todos los mayores de 6 meses en septiembre y octubre, especialmente los niños muy pequeños, las personas con problemas de salud preexistentes, las embarazadas y los adultos mayores.

También hay dos vacunas contra el virus respiratorio sincitial, conocido como VRS, disponibles para las personas de 60 años o más. Ambas son vacunas de dosis única. Schaffner insta a todas las personas de ese grupo de edad a vacunarse contra el VRS, y añade que el virus “causa tantas enfermedades respiratorias” como la influenza cada año.

Cuándo vacunarse

Las nuevas vacunas contra el covid-19 de Moderna y Pfizer/BioNTech están disponibles para todas las personas a partir de los 6 meses de edad tras la aprobación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) Crédito: Mark J. Terrill/AP

Según Schaffner, el momento de ponerse la vacuna actualizada contra el covid-19 depende de cuándo te aplicaron la última. Las personas que recibieron la última vacuna contra el covid-19 hace varios meses o más deben vacunarse en las próximas semanas: de finales de septiembre a octubre.

Pero las personas que hayan recibido recientemente la vacuna bivalente contra el covid-19 o que se hayan infectado recientemente con el virus en sí deben esperar un poco más, dijo.

“Deberían esperar unos tres meses para obtener el máximo beneficio del refuerzo”, dijo Schaffner. “La mayoría de las vacunas de este tipo tardan unos 10 días en desarrollar una protección completa y, por supuesto, se desarrolla día a día”.

Ese es el tiempo que tarda el organismo en empezar a hacer circular anticuerpos por el torrente sanguíneo, explicó.

Si se aproxima un viaje o un acontecimiento importante, Schaffner dijo, “dale al menos una semana, incluso dos semanas es mejor”.

¿Qué hacer si alguien de tu familia da positivo por covid-19? Una experta da varios consejos

Para el RSV, los CDC alientan a los médicos a administrar las nuevas vacunas lo antes posible. Las vacunas contra la gripe deben administrarse durante el mes de octubre, dijo Schaffner, preferiblemente antes de Halloween, un enfoque llamado “gripe antes del susto”.

Según Schaffner, es completamente seguro que las personas reciban la vacuna contra la gripe y la vacuna contra el covid-19 el mismo día, generalmente una en cada brazo. Agrega que las nuevas vacunas contra el VSR también se pueden administrar al mismo tiempo que otras vacunas, según la recomendación de los CDC.

Sin embargo, señala Schaffner, “la gente ciertamente no está obligada a vacunarse simultáneamente. Si quisieran espaciarlas, es perfectamente comprensible”.

Sin embargo, Schaffner advierte que “una vacuna retrasada es, lamentablemente, a menudo una vacuna que nunca se recibe. Por lo tanto, tendrás que motivarte para buscar la vacuna. Tendrá que ir al consultorio de su médico o a la farmacia dos o tres veces para asegurarse de recibir todas las vacunas para las que es elegible”.

Dónde vacunarse

La nueva vacuna del covid-19 estará disponible en algunas farmacias minoristas de EE.UU. a finales de semana.

“Esperamos que los locales de CVS Pharmacy comiencen a recibir suministros de las nuevas vacunas del covid-19 a finales de esta semana”, dijo CVS en un comunicado a CNN. “Nuestras farmacias seguirán recibiéndolos de forma continua”.

En este momento, los pacientes pueden programar una cita para la vacuna del covid-19 en los sitios web de CVS y Walgreens.

El director médico de Walgreens, el Dr. Kevin Ban, dijo en un comunicado esta semana: “Las personas elegibles podrán programar citas dentro de las 24 horas siguientes a la recomendación de los CDC”.

Las citas disponibles comenzarán esta semana, dijo Ban, y serán “continuas a medida que las tiendas reciban vacunas”.

Rite Aid también tendrá pronto la nueva vacuna en las tiendas. “Nuestro programador en línea con citas disponibles para los clientes que deseen recibir la vacuna COVID-19 actualizada estará disponible el viernes 15 de septiembre”, dijo en un comunicado.

La vacuna también estará disponible en consultorios médicos y centros de salud calificados a nivel federal.

Actualmente, las citas para las vacunas contra la gripe y el VSR para adultos mayores están disponibles en CVS y Walgreens, así como en otros minoristas, y en consultorios médicos y clínicas de salud locales.

Costo de las vacunas

La mayoría de las personas con seguro médico podrán recibir su vacuna covid-19 actualizada en el consultorio de su médico o en una farmacia, como CVS o Walgreens, sin costo alguno. Según la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, la mayoría de los planes de seguro cubren el costo total de las vacunas covid-19 actualizadas sin copagos.

Las personas que no tienen seguro (alrededor de 28 millones de estadounidenses, según KFF) o que tienen un seguro insuficiente aún pueden tener acceso a la vacuna de covid-19 actualizada de forma gratuita.

Serán elegibles para recibir vacunas de covid-19 gratuitas a través del Programa Bridge Access del Gobierno, que proporcionará vacunas en departamentos de salud y clínicas de salud calificadas a nivel federal. Esta semana se agregarán proveedores de Bridge Access al sitio web Vaccines.gov, lo que ayudará a las personas a encontrar lugares para recibir las vacunas gratuitas.

CVS y Walgreens dicen que ofrecerán la última vacuna de covid-19 a través del programa.

Los niños de familias de bajos ingresos podrán recibir vacunas gratuitas a través del programa Vacunas para Niños de los CDC.

Las vacunas contra la gripe seguirán estando disponibles sin costo a través de la mayoría de los planes de seguro, incluido Obamacare. La Parte B de Medicare también cubre las vacunas contra la gripe para adultos mayores de 65 años.

Las nuevas vacunas contra el VSR para personas mayores pueden requerir receta médica y es posible que no estén cubiertas por el seguro. Si no, las inyecciones cuestan alrededor de US$ 300. Schaffner dijo que cualquier persona preocupada por la cobertura debería comunicarse con su compañía de seguros para obtener orientación.

— Brenda Goodman, Deidre McPhillips y Jacqueline Howard de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.