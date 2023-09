La madre de un niño de 10 años de Mississippi que fue arrestado por orinar en público exige disculpas y el despido de los agentes involucrados

(CNN) — Una madre de Mississipi pide una disculpa y que se despida a varios agentes del Departamento de Policía…

(CNN) — Una madre de Mississipi pide una disculpa y que se despida a varios agentes del Departamento de Policía de Senatobia después de que su hijo de 10 años fuera detenido por orinar en un aparcamiento.

LaTonya Eason, madre de Quantavious Eason, de 10 años, dijo que estaba en una cita el 10 de agosto en un negocio y su hijo, que estaba fuera, vio un cartel que decía que no había baños públicos, por lo que decidió hacer sus necesidades en una propiedad privada cerca de su vehículo, dijo Eason a los periodistas este miércoles durante una conferencia de prensa con su abogado.

Un policía que pasaba por allí vio al chico, explicó. Se detuvo y entró en el negocio en busca de la madre de Quantavious, dijo. Eason dijo que amonestó a su hijo por su comportamiento y el agente parecía satisfecho.

Ella pensó que el calvario había terminado.

“Le dije: ‘Bueno, ya lo sabes, que no vuelva a suceder’. El policía me dijo: ‘Lo manejaste como una madre, solo asegúrate de que no vuelva a hacerlo. Puede volver al coche'”, explicó Eason.

Entonces llegaron otros cuatro agentes de policía de Senatobia, entre ellos un teniente, según Eason. Ella dijo que su hijo fue arrestado, puesto en un vehículo de la policía y llevado a una estación de la policía.

Eason dijo que el oficial que lo arrestó dijo que tenía que tomar medidas. “Él dijo: ‘Sí, tengo que arrestarlo’. Él no puede hacer eso’. Hizo que mi hijo se bajara del auto, le dijo a mi bebé que pusiera las manos detrás de la espalda y lo llevaron a la patrulla”. Senatobia está ubicada en el norte de Mississippi, a menos de 48 km al sur de la frontera del estado de Tennessee.

El jefe de policía de Senatobia, Richard Chandler, dijo en un comunicado que el niño no estaba esposado durante el incidente.

“Un oficial fue testigo personalmente de cómo un niño de 10 años cometía un acto en público que habría sido ilegal para un adulto en estas circunstancias”, dijo Chandler en el comunicado, que fue publicado en Facebook.

La madre del niño no estaba presente cuando ocurrió el incidente, según Chandler, pero una vez que fue localizada, “le informaron que su hijo iba a recibir una derivación del Tribunal Juvenil para este asunto. Luego, los agentes transportaron al niño de 10 años a la comisaría para completar los trámites donde el niño fue entregado a la madre”, dice el comunicado.

El abogado Carlos Moore, que representa a la familia, dijo a CNN que Quantavious fue acusado en el Tribunal Juvenil de niño que necesita supervisión. Moore también dijo que el niño estuvo retenido en una celda en la estación de policía entre 45 minutos y una hora. CNN se comunicó con la policía de Senatobia para solicitar comentarios.

LaTonya Eason cuestionó si la raza influyó en el incidente. “¿Habrías puesto a un niño blanco en una jaula? Si hubiera sido un niño blanco, probablemente ni siquiera hubiera parado”, dijo en la conferencia de prensa.

En el comunicado en Facebook, el jefe de policía dijo: “Fue un error de juicio por nuestra parte transportar al niño a la comisaría ya que la madre estaba presente en ese momento como una alternativa razonable”.

“Las decisiones del oficial violaron nuestra política escrita y fueron en contra de nuestra capacitación previa sobre cómo lidiar con estas situaciones”, dijo una declaración separada del departamento de policía. El incidente desencadenó una investigación interna y “como resultado de esta investigación, uno de los agentes involucrados ya no está empleado y los demás serán disciplinados. También tendremos entrenamiento juvenil obligatorio en todo el departamento, tal como lo hacemos todos los años”.

Moore y la familia exigen una disculpa y que el jefe de policía, el teniente en la escena y el oficial que lo arrestó sean despedidos. La familia también quiere que se nombre al oficial que lo arrestó y que se retiren los cargos contra Quantavious.

Casi un mes después del incidente, Moore le dijo a CNN, que Quantavious, de 10 años, “está angustiado y ahora tiene miedo de la policía, y comenzará a recibir terapia psicológica”.

