La madre de Frank Rubio dice que el astronauta planea visitar El Salvador

(CNN Español) — Myrna Argueta, la madre de Frank Rubio, dijo este miércoles que el astronauta tiene previsto visitar El Salvador. De acuerdo con Argueta, su hijo podría realizar el viaje al país centroamericano el próximo diciembre.”Quiere venir con su familia, con sus hijos, a conocer porque los niños no conocen. Él y su esposa vinieron cuando eran novios”, dijo Argueta.

La madre de Rubio presenció el aterrizaje en una pantalla instalada en el parque central de Conchagua, un municipio del departamento de La Unión, a unos 200 kilómetros de San Salvador.

“Hace tres días me llamó y me dijo ‘mami, esta es la última llamada que le doy del espacio porque ya no voy a poder llamarle más. Así que nos vemos en la Tierra’. Esa fue su despedida”, agregó Argueta.

La madre de Rubio estuvo acompañada por estudiantes y pobladores de la zona, quienes dicen sentirse orgullosos del logro del astronauta.

El astronauta retornó a la tierra este miércoles tras concluir una misión que lo mantuvo durante 371 días en la Estación Espacial Internacional.

Rubio, estadounidense de origen salvadoreño, batió el récord de la misión espacial más larga realizada por un astronauta de Estados Unidos, según la NASA.

La misión estaba programada inicialmente para que durara seis meses. Sin embargo, problemas en la nave obligaron a Rubio y a otros dos astronautas a permanecer más tiempo en el espacio.

