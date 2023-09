Kylian Mbappé y el Real Madrid: la interminable saga de transferencias del fútbol

(CNN) — Nos guste o no, la ventana de transferencias de fútbol se ha convertido en el momento más ocupado…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Nos guste o no, la ventana de transferencias de fútbol se ha convertido en el momento más ocupado y agitado del calendario deportivo.

Con infinitos giros y vueltas, actualizaciones ilimitadas en las redes sociales y más dinero gastado que nunca, es difícil no verse envuelto por el interminable flujo de rumores. Sin embargo, inusualmente, hay una historia de transferencias que ha dominado consistentemente los titulares mundiales durante años.

Este, por supuesto, es el muy discutido y potencial traspaso de Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain (PSG) al Real Madrid. Y una vez más, cuando parecía probable una transferencia, el fútbol francés logró conservar su joya de la corona, al menos durante un año más.

La historia de un coqueteo madrileño

Desde que Mbappé pasó de su primer club, el AS Monaco, al PSG, aumentaron las especulaciones sobre el camino que tomaría su carrera, con un club dando vueltas continuamente alrededor del fenómeno futbolístico.

El delantero ha echado más leña a este fuego constantemente, coqueteando con el conjunto blanco año tras año.

La primera vez que el Real Madrid llamó al chico de Bondy fue cuando el delantero tenía apenas 13 años. El ícono del fútbol francés, leyenda del Real Madrid y, en ese momento, director deportivo de Los Merengues, Zinedine Zidane, había oído hablar del talentoso adolescente y estaba ansioso por verlo más de cerca.

“Mi padre recibió una llamada de alguien del Real Madrid, invitándome a venir a España para una sesión de entrenamiento durante las vacaciones”, dijo Mbappé a The Players’ Tribune. “Fue un shock porque de hecho le dijeron a mi padre: ‘A Zidane le gustaría ver a tu hijo'”.

En su cómic, “Je m’appelle Kylian”, Mbappé hace referencia a este encuentro y a sus sueños de jugar algún día con la famosa camiseta blanca del Real Madrid.

Después de esta reunión, la relación de Mbappé con el 14 veces ganador de la Copa de Europa quedó en suspenso hasta que años más tarde se habló de una gran jugada de dinero; Mbappé incluso admitió haber pedido un traslado del PSG a la capital española en 2021.

Zinedine Zidane observa cómo Mbappé juega contra su equipo Real Madrid en 2019. (Crédito: Anthony Dibon/Icon Sport/Getty Images/File)

“Él simboliza la excelencia”

Las actuaciones del eléctrico atacante con la selección francesa y en París no han hecho más que aumentar el interés del Madrid. A pesar de su tierna edad, Mbappé es el goleador récord de todos los tiempos del PSG con la asombrosa cifra de 219 goles y contando.

Mientras estuvo en la capital francesa, Mbappé también ganó cinco títulos de liga en seis años, además de innumerables otros trofeos nacionales. Sin embargo, después de caer en el último obstáculo en 2020, el trofeo de la Liga de Campeones aún se le escapa al PSG No. 7, una competencia que Los Blancos han ganado numerosas veces en los últimos años.

Más importante aún para los fanáticos franceses es que su juego dinámico y dominante ayudó a liderar al equipo nacional en su segunda Copa Mundial, protagonizando como el jugador destacado de Francia en la Copa Mundial de 2018 a pesar de tener solo 19 años.

Si bien cualquier posible traslado del jugador de 24 años a Madrid afectaría a ambos equipos fuera de la cancha, el estatus de la estrella es tal que las discusiones incluso se extendieron al Palacio del Eliseo y al presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Se rumoreaba mucho que el delantero francés partiría hacia España en el verano de 2022 y, aparentemente como último recurso, Macron instó a la estrella más grande de Francia a quedarse donde estaba.

“Nunca imaginé que iba a hablar con el presidente sobre el futuro de mi carrera, así que es algo loco, realmente algo loco”, dijo Mbappé en una entrevista con The New York Times. “Me dijo: ‘Quiero que te quedes. No quiero que te vayas ahora. Eres muy importante para el país’”.

Cuando se le preguntó si el discurso persuasivo de Macron tuvo alguna influencia, la estrella del PSG dijo: “Por supuesto. Cuando el presidente te dice eso, eso cuenta”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, abraza al delantero francés Mbappé durante una ceremonia después del Mundial de 2018. (Crédito: Francois Mori/Pool/AFP/Getty Images)

No se puede subestimar la importancia cultural del chico del cartel de Francia.

“Creo que es tan importante por dos o tres razones clave”, explica la historiadora y autora Lindsay Sarah Krasnoff a CNN Sport.

“Creo, ciertamente, que sus habilidades en el campo son incomparables y hablan por sí solas, y eso es significativo. Pero también está fuera de la cancha en términos de cuán significativo y simbólico es Mbappé. Él simboliza la excelencia, ¿verdad?”

Krasnoff ha estudiado ampliamente el deporte en Francia y su libro, “The Making of Les Bleus”, analiza varias generaciones de deportistas en el país. Su libro más reciente, “Basketball Empire”, analiza temas similares en la cancha.

Kylian Mbappé, estrella del PSG, rechazó una reunión y una oferta del club saudí Al Hilal, según reportes

Grandes novedades en el mercado de fichajes de España 2:57

“Mbappé representa los mejores ideales y el valor de la Quinta República y cómo le gusta verse exitosa y sobresalir a nivel mundial”, explica Krasnoff. “Así que creo que es importante entenderlo, ¿verdad? Él encarna los mitos de la República, aunque sabemos que la realidad puede ser muy diferente”.

Añade que el delantero superestrella es también el mejor de los ideales deportivos de Francia: un producto del sistema deportivo del país y un modelo a seguir para el público.

Consciente de su estatus, Mbappé utiliza su plataforma para siempre y se da cuenta del potencial que alguien en su posición tiene a su disposición, a diferencia de los futbolistas franceses de antaño como Zinedine Zidane, según Krasnoff.

El delantero incluso donó sus ganancias de la Copa Mundial (al parecer hasta US$ 500.000) a Premiers de Cordée, una organización benéfica que ofrece oportunidades deportivas a niños hospitalizados o con discapacidades, con sede en el Stade de France.

“Los medios de comunicación en Francia se refieren a la langue de bois, la lengua de madera de los futbolistas, en conferencias de prensa y otras cosas. Que digan cosas porque saben que están obligados a hacerlo, pero no necesariamente nada sustancial: Mbappé rompe ese molde”, añade Krasnoff.

El Paris Saint-Germain ha logrado retener a Mbappé al menos durante la temporada 2023/24. (Crédito: FAnne-Christine Poujoulat/AFP/Getty Images)

El chico de Bondy

La culminación de todos estos rasgos significa que Mbappé es un faro de esperanza para quienes provienen del área del Gran París, un lugar conocido por sus suburbios diversos y en expansión.

Bondy es una de esas zonas y está a poco más de 10 kilómetros del Stade France de París, donde juega sus partidos como local la selección francesa. También es el lugar de nacimiento de Mbappé.

“Mbappé es un producto puro de Bondy”, dijo Nabil Larbi a CNN en 2018. “Mbappé es de una familia mixta; su padre es de Camerún, su madre es de Argelia y él es una mezcla de eso. Ésta es la imagen de Bondy y la imagen de la selección francesa”.

Larbi es concejal del ayuntamiento de Bondy, pero también era vecino de Mbappé cuando ambos crecían en la comuna.

Krasnoff también añade que ver brillar a Mbappé es de vital importancia para la próxima generación y se refirió al famoso dicho de la gran tenista Billie Jean King: “Hay que verlo para serlo”.

Mbappé desmiente que vaya a fichar por el Real Madrid en el próximo mercado de pases

“Para los niños de toda la región parisina, es un ejemplo: aquí tenemos a uno de ellos que ha llegado tan lejos”, afirma. “En cierto modo ayuda a que sea un poco más tangible que tú también puedes hacerlo, aunque sabemos que las probabilidades están muy, muy en contra del futbolista joven promedio”.

Ser parte y protagonizar la victoria de Francia en la Copa del Mundo en 2018 habría impulsado aún más este estatus, junto con su increíble triplete en la final de la Copa del Mundo en 2022.

Sin embargo, los aficionados del PSG habrían estado nerviosos en cuanto a los planes de verano de su estrella. Mbappé hasta ahora se ha negado a firmar un nuevo contrato más allá de esta temporada y, como resultado, quedó fuera de la gira del equipo por Japón y se quedó atrapado entrenando con los “indeseables” del PSG después de que, supuestamente, el equipo lo pusiera en venta.

Sin embargo, una reconciliación tardía con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, hizo que Mbappé volviera al equipo a finales de agosto y, a pesar de más rumores sobre un posible traslado a Madrid, la ventana de transferencia se cerró silenciosamente sin que la joven superestrella abandonara la Ciudad de la Luz.

Quedarse en la capital francesa, al menos un año más, permite ahora a Mbappé seguir siendo una luz brillante para la próxima generación en Francia y refuerza que existe un camino factible hacia el éxito.

Mbappé protagonizó todo el Mundial de 2018 y fue clave en la victoria de Francia. (Crédito: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images)

Imaginando a Mbappé en España

El Real Madrid tiene una larga historia de tener en sus filas a algunas de las superestrellas más importantes del fútbol.

La plantilla de los Galácticos de 2005/06 contaba con jugadores como David Beckham, Ronaldo Nazário y Zidane, entre otras innumerables megaestrellas. Cinco años después, los fichajes récord de Cristiano Ronaldo y Kaká también estaban ejerciendo su oficio en Los Blancos.

“Este ha sido el modelo de [el presidente del club] Florentino Pérez durante más de 23 años, básicamente fichando a los mejores jugadores posibles”, le dice a CNN Sport el periodista de fútbol español Álvaro Romeo.

El Real Madrid en 2023 es un equipo muy diferente y, con un equipo joven y renovado, liderado por las estrellas emergentes Vinícius Jr. y Jude Bellingham, en desarrollo, Mbappé ha sido promocionado durante mucho tiempo como el potencial talismán obvio del equipo.

El capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, dijo que los jugadores del club incluso hablaron sobre el fichaje.

“Bueno, no voy a mentir contigo y decirte que no hablamos de [la llegada de Mbappé], pero hubo todo tipo de opiniones al respecto en los chats de pretemporada”, dijo Carvajal al medio español Relevo durante su encuentro internacional con España.

“Pensé que venía desde el momento en que lo dejaron fuera de la gira por Japón. Creo que el Real Madrid es su elección cuando se vaya”.

Romeo cree que, a pesar de tener sólo 24 años, Mbappé habría estado preparado para estar al frente del nuevo equipo del Real y ser el líder de su próxima generación de estrellas.

“Creo que definitivamente está preparado para ser el líder del Real Madrid”, dijo Romeo. “En el campo ha sido un líder y marcó tres goles en una final de un Mundial. Quiero decir, eso te cuenta la historia a través de eso”.

Jude Bellingham (centro) y Vinícius Júnior (derecha) encabezan la próxima generación de estrellas del Real Madrid. (Crédito: Jorge Guerrero/AFP/Getty Images)

Al no asegurar su objetivo principal este verano, Romeo cree que Los Merengues han recibido un duro golpe, perdiendo la oportunidad de hacer una declaración en el mercado de fichajes, como lo hizo el club cuando fichó a Cristiano Ronaldo en 2009.

Otro error que cometió el Real Madrid, dice Romeo, fue no tener un plan de respaldo en ausencia de Mbappé, lo que actualmente lo deja con pocas opciones de ataque en la delantera.

“El mayor fracaso para mí sería que el Real Madrid no tuviera un plan B si el fichaje de Mbappé no se concretaba”, añade.

“Creo que todo buen club de fútbol con un buen sistema de ojeadores y una buena red, normalmente tiene un plan A, un plan B, un plan C, y si alguien falla, entonces el reemplazo es de la misma calidad o tal vez un poco peor”.

Sin embargo, con Karim Benzema mudándose al Al-Ittihad de Arabia Saudita y el fichaje de verano de Joselu, el único número 9 reconocido del Real Madrid, no pasará mucho tiempo antes de que el equipo vuelva a sumergirse en el mercado, y Mbappé seguramente seguirá siendo el objetivo principal. Especialmente porque el presidente del club, Florentino Pérez, estaría enamorado del delantero.

Dado que los rumores de transferencia se intensificarán nuevamente en enero cuando el contrato del delantero llegue a sus últimos seis meses, el Real Madrid aún podría conseguir a su hombre más temprano que tarde.

“Colocará al Real Madrid en una posición muy prometedora de cara al futuro porque su horizonte será definitivamente muy brillante”, dice Romeo.

— Matías Grez de CNN contribuyó con el reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.