Inter Miami – Houston Dynamo, final de la US Open Cup: previa, a qué hora y cómo ver en vivo

(CNN Español) — La final de la US Open Cup de este miércoles entre el Inter Miami y el Houston Dynamo tiene en la previa una gran incógnita, y no es quién se llevará el título, sino con la presencia o no de Lionel Messi.

El delantero y figura del equipo está en duda para lo que será la segunda final en la joven historia del club, tras la lesión que lo sacó a los 37 minutos del primer tiempo del partido frente a Toronto FC hace una semana, y que también lo marginó del clásico frente a Orlando. El “10” no participó del último entrenamiento junto a sus compañeros, aunque el entrenador Gerardo Martino dejó en claro en conferencia de prensa que, si bien su presencia está en duda, lo esperará hasta último momento para saber si lo incluye entre los convocados. De no ser así, se perderá el segundo partido por lesión desde que forma parte del Inter Miami.

Messi sale por aparente lesión del partido del Inter Miami contra Toronto FC

El equipo de la Florida viene en plena levantada y va en busca de su segundo título en el año y en su historia. Desde que llegó el argentino, Inter disputó 15 partidos, con 9 triunfos, 5 empates y una sola derrota. Además, ganó un título: la Leagues Cup. La única derrota se dio frente al Atlanta United, partido que Messi no jugó por la lesión que arrastraba tras la doble fecha de las eliminatorias de la Conmebol.

En cuanto a Jordi Alba, otro de los fichajes de esta temporada, el propio Martino confirmó en la conferencia que es difícil que juegue. El que sí estará es el otro exjugador del Barcelona, Sergio Busquets.

Martino habla sobre el estado físico de Lionel Messi 1:28

El rival: Houston Dynamo

El equipo dirigido por Ben Olsen vive un gran presente en la MLS. Está cuarto en la Conferencia Oeste con 43 puntos, busca sumar el cuarto título de su historia y su segunda US Open Cup.

El conjunto texano llega a esta final después de derrotar 3 a 1 a Real Salt Lake. El mexicano Héctor Herrera es la gran figura del equipo. El nacido en Rosarito lleva 14 asistencias y 4 goles en la temporada.

¿Cuánto dinero gana y qué más obtiene el campeón de la US Open Cup?

El último antecedente entre ambos equipos es del 22 de abril, cuando Houston, jugando como local, se impuso por 1 a 0 con gol de Daniel Steres.

A qué hora y cómo ver el Inter Miami – Houston Dynamo FC

Torneo: US Open Cup

Estadio: DRV PNK Stadium

Capacidad: 21.000

Ciudad: Fort Lauderdale, Florida

Horario:

6.30 p.m. México

7.30 p.m. Ecuador – Perú – Colombia

8.30 p.m. Miami – Bolivia – Paraguay – Venezuela

9.30 p.m. Argentina – Brasil – Uruguay – Chile

02.30 a.m. España

