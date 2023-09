Experto presenta supuestos seres “no humanos” en la primera audiencia pública sobre el tema en la Cámara de Diputados de México

(CNN Español) — La Cámara de Diputados de México albergó este martes una audiencia pública para la regulación de fenómenos…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) — La Cámara de Diputados de México albergó este martes una audiencia pública para la regulación de fenómenos aéreos anómalos no identificados (FANI, por sus siglas), antes conocidos como objetos voladores no identificados (OVNIS), donde se presentaron supuestos “seres no humanos”.

En la reunión, el periodista y ufólogo mexicano Jaime Maussan pidió que México reconozca la presencia de los “no humanos” en la Tierra para ser uno de los primeros en desclasificar la información sobre el fenómeno.

Previo juramento de decir la verdad al iniciar la audiencia, Maussan reveló que se trata de dos cuerpos íntegros disecados de seres no humanos con unos mil años de antigüedad que habrían sido encontrados en 2017 en localidades de Cusco, Perú. Añadió que éstos habían sido estudiados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de análisis de carbono 14.

“Son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, que deseca los cuerpos, no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos; por tanto, permitió preservar estos cuerpos por mil años, no se tratan de momias”, afirmó el conocido ufólogo ante la mirada atónita de los presentes.

Funcionarios y legisladores de EE.UU. piden más transparencia gubernamental sobre los ovnis

CNN ha solicitado información a la UNAM sobre ese análisis, pero hasta el momento no ha recibido respuestas. El lunes, el Instituto de Astronomía de la UNAM dijo en un comunicado que “la búsqueda de vida extraterrestre es un problema de gran importancia para la ciencia”, por lo que diversas disciplinas, incluyendo la biología, química, geología y astrofísica, colaboran para estudiar cualquier indicio de su posible existencia.

Sin embargo, el Instituto señaló que a pesar de diversas iniciativas para estudiar el fenómeno, “hasta la fecha no hay ningún reporte observacional o experimental que ofrezca evidencias de vida fuera de la Tierra o de visitas de civilizaciones de otros mundos”.

En ese mismo comunicado, el Instituto de Astronomía señaló, citando al astrofísico estadounidense Carl Sagan, que “afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias”.

Maussan es director del programa televisivo “Tercer Milenio”, y un afamado divulgador de la temática desde la década de 1990. En 2015, dirigió un evento llamado Be Witness, donde se desveló un cuerpo momificado, presuntamente de un extraterrestre. Más tarde, sin embargo, ese descubrimiento “alienígena” fue desacreditado y se demostró que el cadáver momificado era el de un niño humano, de acuerdo con el sitio Snopes.com, una conocida página para la validación o invalidación de leyendas urbanas y rumores de internet.

En la audiencia en la Cámara de Diputados, Maussan estuvo acompañado de expertos de países como Estados Unidos, Japón, Brasil, Perú y Francia, incluido el expiloto en retiro de la Marina estadounidense Ryan Graves, quien semanas atrás participó en una audiencia similar en el Congreso de Estados Unidos.

Durante la audiencia en Washington, tres exmilitares advirtieron que los avistamientos constituyen un problema de seguridad nacional y que el gobierno estadounidense ha mantenido un secretismo excesivo al respecto.

“Para entender estos fenómenos hay que recolectar información porque todos los fenómenos en el espacio aéreo están reportados, no están aislados. Tanto pilotos militares, como comerciales, reconocen y se reportan estos fenómenos de manera oficial a veces”, dijo Graves durante su intervención.

Graves y los expertos ahí reunidos pidieron que los Gobiernos compartan la información en su poder sobre inteligencia y tecnología no humanas para la investigación y entendimiento de este fenómeno.

“Nosotros (los pilotos) recolectamos muchos de los datos que resuelven estos misterios”, añadió el expiloto estadounidense.

Maussan dijo previamente, durante una presentación en el Congreso mexicano el 1 de septiembre, que si México puede normar un criterio sobre la presencia de FANI e incluirlo en la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, se convertiría en el primer país en aceptar tácitamente la presencia de los no humanos en la Tierra.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.