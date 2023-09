Exclusiva CNN: “¿Cómo estoy en esta guerra?”, la nueva biografía de Musk que ofrece nuevos detalles sobre el dilema del multimillonario en Ucrania

(CNN) — Elon Musk ordenó en secreto a sus ingenieros que apagaran la red de comunicaciones por satélite Starlink de…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Elon Musk ordenó en secreto a sus ingenieros que apagaran la red de comunicaciones por satélite Starlink de su empresa cerca de la costa de Crimea el año pasado para interrumpir un ataque furtivo ucraniano contra la flota naval rusa, según un extracto adaptado de la nueva biografía del excéntrico multimillonario titulada “Elon Musk”, de Walter Isaacson.

Cuando los drones submarinos ucranianos cargados de explosivos se acercaron a la flota rusa, “perdieron la conectividad y llegaron a tierra inofensivamente”, escribe Isaacson.

La decisión de Musk, que dejó a los funcionarios de Ucrania rogándole que volviera a encender los satélites, fue impulsada por un agudo temor de que Rusia respondiera a un ataque ucraniano contra Crimea con armas nucleares, un temor que se hizo evidente en las conversaciones de Musk con altos funcionarios rusos, según Isaacson, cuyo nuevo libro será publicado por Simon & Schuster el 12 de septiembre.

La preocupación de Musk por un “mini Pearl Harbor”, como él mismo dijo, no se materializó en Crimea. Pero el episodio revela la posición única en la que Musk se encontró mientras se desarrollaba la guerra en Ucrania. Lo pretendiera o no, se había convertido en un agente de poder que los funcionarios estadounidenses no podían ignorar.

El nuevo libro de Isaacson, autor de las aclamadas biografías de Steve Jobs y Albert Einstein, ofrece nuevas perspectivas sobre Musk y cómo su temor existencial a desencadenar una guerra mayor le llevó a rechazar las peticiones ucranianas de sistemas Starlink que podrían utilizar para atacar a los rusos.

A EE.UU. le gustaría que Starlink, de Elon Musk, no fuera la única compañía de comunicación que apoya a Ucrania

Después de que Rusia interrumpiera los sistemas de comunicaciones de Ucrania justo antes de su invasión a gran escala en febrero de 2022, Musk accedió a proporcionar a Ucrania millones de dólares en terminales de satélite Starlink fabricados por SpaceX, que se convirtieron en cruciales para las operaciones militares ucranianas. Incluso cuando las redes de telefonía móvil e internet habían sido destruidas, los terminales Starlink permitieron a Ucrania luchar y mantenerse conectada.

Pero una vez que Ucrania empezó a utilizar los terminales Starlink para ataques ofensivos contra Rusia, Musk empezó a cuestionarse esa decisión.

“¿Cómo estoy en esta guerra?”, pregunta Musk a Isaacson. “Starlink no estaba pensado para participar en guerras. Era para que la gente pudiera ver Netflix y relajarse y conectarse a internet para ir al colegio y hacer cosas buenas y pacíficas, no ataques con drones”.

Musk no tardó en hablar por teléfono con el asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, Jake Sullivan; con el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, y con el embajador ruso en EE.UU. para abordar las inquietudes desde la ciudad de Washington hasta Moscú, escribe Isaacson.

Mientras tanto, Mykhailo Fedorov, vice primer ministro de Ucrania, suplicaba a Musk que restableciera la conectividad de los drones submarinos hablándole de sus capacidades en un mensaje de texto, según Isaacson. “Solo quiero que tú —la persona que está cambiando el mundo a través de la tecnología— sepas esto”, le dijo Fedorov a Musk.

Musk y SpaceX no respondieron a las peticiones de comentarios de CNN.

Un soldado ucraniano desconecta su Starlink en la línea del frente durante un alto el fuego anunciado por Rusia durante el período de Navidad ortodoxo, el 6 de enero de 2023. (Foto: Clodagh Kilcoyne/Reuters)

Musk, CEO del fabricante de coches eléctricos Tesla y de la empresa privada de exploración espacial SpaceX, respondió que estaba impresionado con el diseño de los drones submarinos, pero que no volvería a activar la cobertura por satélite para Crimea porque Ucrania “ahora está yendo demasiado lejos e invitando a una derrota estratégica”, según Isaacson.

El territorio inexplorado en el que se encontraban las autoridades ucranianas y estadounidenses —depender de la caridad de un multimillonario impredecible para las comunicaciones en el campo de batalla— también condujo a un punto muerto sobre quién pagaría los terminales Starlink el pasado otoño.

SpaceX había gastado decenas de millones de su propio dinero en enviar el equipo satelital a Ucrania, según Musk. Y la empresa comunicó al Pentágono que no seguiría pagando la factura del equipo de satélite, como informó CNN por primera vez el pasado mes de octubre.

Tras el reportaje de CNN, Musk dio marcha atrás, tuiteando “al diablo con eso… seguiremos financiando al Gobierno de Ucrania gratis”.

Gwynne Shotwell, presidente de Musk en SpaceX, estaba furioso por la marcha atrás de Musk, según Isaacson.

“El Pentágono tenía un cheque de US$ 145 millones listo para entregármelo, literalmente”, cita Isaacson a Shotwell. “Entonces Elon sucumbió a las tonterías en Twitter y a los ‘haters’ del Pentágono que filtraron la historia”.

Pero SpaceX fue finalmente capaz de llegar a un acuerdo con los gobiernos estadounidense y europeo para pagar otras 100.000 nuevas antenas parabólicas a Ucrania a principios de 2023, según Isaacson.

La importancia de Starlink en la guerra no ha decaído.

La semana pasada, Estados Unidos y sus aliados de los “Cinco Ojos” acusaron a hackers rusos de atacar las comunicaciones de los comandantes ucranianos en el campo de batalla. Según los ucranianos, el código malicioso de los rusos estaba diseñado para interceptar los datos enviados a los satélites Starlink.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.