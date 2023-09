Excantante de Smash Mouth está en cuidados paliativos, dice su representante

(CNN) — Steve Harwell, excantante del grupo de rock Smash Mouth, recibe cuidados paliativos en su casa, informó el representante…

(CNN) — Steve Harwell, excantante del grupo de rock Smash Mouth, recibe cuidados paliativos en su casa, informó el representante de la banda, Robert Hayes.

“Aunque Steve todavía está aquí con nosotros, lamentablemente será sólo por un corto tiempo”, dijo Hayes a CNN el domingo por la noche, diciendo que la prometida de Harwell está a su lado.

Steve Harwell de Smash Mouth actúa en el segundo Grand Slam Charity Jam anual en el Potawatomi Bingo Casino el 10 de marzo de 2012 en Milwaukee, Wisconsin. Crédito: Mike McGinnis/Getty Images

Harwell, de 56 años, fue el cofundador y cantante principal de la banda, mejor conocida por sus sencillos que encabezaron las listas de éxitos “All Star” y “Walking on the Sun”. Hayes no hizo comentarios sobre la condición médica de Harwell el domingo.

“Mi único comentario adicional es que esperamos que la gente respete la privacidad de Steve y su familia durante este momento difícil”, dijo Hayes.

Harwell se retiró de Smash Mouth en 2021. La banda continúa actuando en eventos en vivo con el reemplazo de Harwell, Zach Goode.

