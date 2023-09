Este fue el origen de la enemistad de Elon Musk con Bill Gates, según la nueva biografía de Musk

(CNN) — Bill Gates fue a ver a Elon Musk en 2022, con la esperanza de convencerlo de que donara…

(CNN) — Bill Gates fue a ver a Elon Musk en 2022, con la esperanza de convencerlo de que donara más de su dinero, como lo había hecho el fundador de Microsoft.

La reunión salió mal, según la nueva biografía de Walter Isaacson, “Elon Musk”, que llega a las tiendas este martes. CNN obtuvo una copia inicial del libro, que revela parte del enrarecido mundo de la clase multimillonaria de Estados Unidos, incluidos detalles de la inusual relación entre Musk y Gates. Musk es actualmente el hombre más rico del mundo y Gates encabezó la lista antes de comenzar a donarla constantemente en sus esfuerzos filantrópicos.

“Oye, me encantaría ir a verte y hablar sobre filantropía y clima”, le envió un mensaje de texto a Musk en 2022, según escribió Isaacson. Musk había iniciado un fondo benéfico de US$ 5.700 millones en ese momento, principalmente por razones fiscales, según Isaacson, y Gates quería influir en el enfoque de Musk hacia la filantropía.

Musk le dijo a Gates que lo llamara directamente porque Musk no usaba programadores ni asistentes, escribió Isaacson. Gates voló a Austin, Texas, el 9 de marzo de 2022, para visitar la Gigafábrica de Tesla de 10 millones de pies cuadrados.

“Acabo de aterrizar”, envió un mensaje de texto Gates.

“Genial”, respondió Musk.

Isaacson habló con ambos hombres y otras fuentes para detallar la conversación entre los dos sujetos, señalando que Gates cuestionó si las baterías podrían alimentar camiones grandes y si la energía solar sería parte de la solución del problema climático. Gates dijo que Musk estaba demasiado “exagerado en Marte”, lo que a Gates le pareció “un pensamiento extraño” sobre salvar a la humanidad trasladando a algunos humanos a Marte si hay una guerra nuclear en el planeta Tierra.

A medida que el recorrido por la fábrica llegaba a su fin, Gates giró la conversación hacia la filantropía. Gates y su exesposa, Melinda, fundaron una de las fundaciones privadas más grandes del mundo, la Fundación Bill y Melinda Gates, e influyeron en otros multimillonarios como Warren Buffett y Mark Zuckerberg para que donaran la mayor parte de sus fortunas a causas humanitarias durante toda su vida. El movimiento que iniciaron llamado “The Giving Pledge” ha ganado docenas de otros participantes ultramillonarios.

Musk ha sido criticado por su falta de donaciones caritativas durante la última década. Tuvo una disputa pública con el jefe del programa de alimentos de la ONU en 2021, desafiando la afirmación de que donar US$ 6.000 millones de sus acciones podría acabar con el hambre en el mundo.

Aún así, Musk donó 11,5 millones de acciones de su participación en Tesla a una organización benéfica no revelada el año pasado, acciones que valían alrededor de US$ 1.900 millones en el momento en que fueron donadas. La donación lo convertiría en el segundo donante caritativo más grande en 2022, según una clasificación de Chronicle of Philanthropy, que fue compilada antes de la donación de Musk. La clasificación del Chronicle sitúa a Gates en el puesto número 1 con US$ 5.100 millones en donaciones, seguido por Michael Bloomberg con US$ 1.700 millones.

“La mayor parte de la filantropía eran mier… de vaca”, le dijo Musk a Gates, estimando que sólo 20 centavos de cada dólar marcaban la diferencia en ese sentido. Gates podría “hacer más bien al cambio climático invirtiendo en Tesla”, dijo Musk, según Isaacson.

Musk luego preguntó a Gates por qué había hecho una apuesta contra las acciones de Tesla, conocida como “corta”, con la esperanza de que el precio de las acciones cayera. Musk despreciaba a las personas que apostaban en contra de su empresa, considerándolas enemigos mortales. En ese momento, Gates había perdido US$ 1.500 millones apostando contra las acciones. Gates dijo que se disculpó y dijo que puso en corto las acciones porque pensó que podría ganar dinero haciéndolo.

Musk le dijo a Isaacson que sentía que Gates era hipócrita al luchar contra el cambio climático mientras intentaba ganar dinero con el fracaso de una empresa de automóviles de energía sostenible.

Cuando Gates envió documentación sobre su trabajo filantrópico y siguió con un mensaje de texto a Musk, Musk le preguntó si todavía tenía una apuesta corta contra Tesla. Gates admitió que sí.

Musk respondió: “Lo siento… no puedo tomarme en serio tu filantropía sobre el clima”.

Musk luego tuiteó una foto de Gates con una camiseta de golf y una barriga abultada que lo hacía parecer embarazada y se burlaba de su apariencia.

“En este punto, estoy convencido de que está categóricamente loco (y un imbécil hasta la médula)”, le envió un mensaje de texto Musk a Isaacson después del intercambio con Gates. “En realidad quería que me agradara (suspiro)”.

Gates fue más amable después. Cuando la gente criticó a Musk en una cena en Washington, Gates dijo: “No hay nadie en nuestro tiempo que haya hecho más para ampliar los límites de la ciencia y la innovación”.

